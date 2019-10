Un Posto al Sole/ Anticipazioni 7 ottobre: doppio addio all’orizzonte?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, Giulia dovrà dare una risposta a Dennis e Ornella proverà a darle un consiglio anche se non apprezza il comportamento dell’uomo. Serena, invece, durante l’assenza di Filippo, avrà modo di fare chiarezza sulla sua situazione e sui suoi sentimento e decidere se provare a salvare il matrimonio con il marito oppure vivere questo nuovo sentimento che sta nascendo contro la sua volontà per Leonardo che ha promesso di rientrare a Napoli dopo il viaggio in famiglia. Continua anche la storia di Alex e Mia lontane da Palazzo Palladini. Vittorio dovrà mettere da parte il suo orgoglio e fare un passo in più per riuscire a capire i veri motivi che hanno spinto la sua fidanzata a lasciarlo senza una spiegazione, totalmente ignaro del fatto che Alex abbia scoperto del suo tradimento con Anita. Riuscirà ad abbattere i muri che la ragazza ha alzato e scavare a fondo nella sua sofferenza?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Le cose non migliorano in Un Posto al Sole per i suoi protagonisti e nemmeno per i fan. Serena resta sconvolta dalla rivelazione di Leonardo. Il ragazzo vorrebbe un’opportunità ma Serena gli chiede di essere lasciata in pace perché ha già troppi problemi. Così, alla proposta del ragazzo di tornare da lei dopo essere stato in Toscana dalla famiglia, Serena reagisce male e gli dice di non cercarla più. Tornata a casa trova il marito Filippo che è venuto a prendere alcune cose di Irene visto che quella sera dorme da lui. Notando l’ora nella quale la donna rientra a casa, Filippo fa a Serena una scenata di gelosia. Serena però è molto insofferente e dice al marito che non deve permettersi di farle il terzo grado visto che è stato lui a decidere di lasciare la casa coniugale. Dopo il litigio Filippo va via e Serena piange disperata perché lo scatto di rabbia è legato al desiderio di poter rimettere insieme la sua famiglia. A vivere una situazione difficile è anche la Terrazza dove è giunto il momento dei saluti di Alex e Mia. Tutti hanno provato a far desistere Alex dal proposito di andarsene ma è stata una battaglia persa. Ognuno promette ad Alex e Mia che questo distacco non significa che non si vedranno mai più ma questo non lenisce il dolore dell’addio. Mentre la macchina di Franco che accompagna le due sorelle verso la loro vecchia casa, Vittorio incrocia lo sguardo di Alex. Il ragazzo non ha avuto il coraggio di fare quello che il padre Guido lo aveva incitato a fare, ossia riconquistare la donna che ama.

Intanto Arianna non è solo triste perché Mia e Alex lasciano la Terrazza ma pure perché ancora non si è riuscita a riprendere dallo shock della rapina al Vulcano culminata nell’omicidio del rapinatore proprio per mano di Arianna. La storia, che comunque la ragazza non è mai riuscita a dimenticare, viene nuovamente a galla quando Michele chiede a lei e a Silvia di partecipare ad un convegno della scuola nel quale si dibatterà della delinquenza giovanile. Arianna rifiuta l’invinto adducendo la scusa di non poter lasciare il lavoro ore che non c’è più neanche Alex ma in realtà non riesce ancora ad affrontare il dolore e la paura di quell’episodio e il rimorso per aver ucciso il rapinatore. Anche Giulia Poggi è confusa. Dopo essere tornata da una visita a Dennis, Giulia si ritrova con Ornella e racconta all’amica di come il compagno le abbia proposto un rapporto aperto e privo dell’obbligo di fedeltà. Ovviamente lei non è d’accordo ma non sa come dirlo a Dennis perché ha paura di perderlo.





