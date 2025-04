Dopo la consueta pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Un posto al sole e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti senza parole. La soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni settimanali La Promessa, 7-13 aprile 2025/ Don Lorenzo mette zizzania tra Cruz e Don Alonso

Ma cosa succederà nella puntata di Un posto al sole di domani, martedì 8 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, dopo quello che è successo nell’ultimo periodo le gemelle Cirillo hanno preso una decisione alquanto difficile, quella di andare via da Napoli e dovranno comunicare a tutti l’inaspettata novità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 aprile 2025/ Agata stupisce Mimmo, Tancredi fa una sorpresa a Rosa

Anticipazioni Un posto al sole 8 aprile 2025: Rapporto teso tra Damiano e Viola, Clara torna a Napoli senza Eduardo

Le prossime vicende degli inquilini di Palazzo Palladini terranno i tantissimi fan della fiction con il fiato sospeso. In molti si chiedono quale sarà la reazione di Niko e Jimmy quando scopriranno che Micaela e Manuela vogliono lasciare Napoli?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che tra Damiano e Viola la situazione continuerà ad essere molto delicata, lui apparirà sempre più freddo dopo che lei ha rifiutato di iniziare una convivenza. Renda dovrà gestire anche una difficile situazione a lavoro a causa della continua ostilità del suo capo. Sarà un momento delicato anche per Rosa che accoglierà a casa sua Clara e i suoi figli, dove si trova Eduardo? Al momento gli spoiler non si lasciano sfuggire altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà.

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2025/ Hope e Finn parlano dei loro problemi coniugali, lui la rassicura

Damiano freddo nei confronti di Viola, Micaela convince Manuela a lasciare Napoli

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa oggi, lunedì 7 aprile 2025, Viola dovrà fare i conti con le conseguenze della sua scelta. Le anticipazioni fanno sapere che dopo aver rifiutato la proposta di Damiano di andare a vivere insieme lui sarà sempre più freddo e distante perché deluso dalla reazione della fidanzata.

Cos’altro succederà stasera a Un posto al sole? Rosa dovrà affrontare una nuova emergenza che riguarda Clara ed Eduardo. Nel frattempo, Micaela riuscirà a convincere Manuela ad andare via da Napoli insieme, entrambe stanno vivendo un momento delicato ed è per questo che decideranno di lasciare la città.