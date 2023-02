Un posto al sole/ Anticipazioni 8 febbraio: Niko volta pagina, e Manuela?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 8 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 8 febbraio, rivelano che archiviata la storia di Alice (non senza qualche strascico), Marina torna dal suo viaggio a Londra e ha un solo scopo: dedicarsi ai preparativi dell’imminente matrimonio con Roberto Ferri. La donna è felice di poter finalmente voltare pagina e passare serenamente dei momenti con l’uomo che ama, ma c’è qualcosa che potrebbe sabotare l’armonia raggiunta con Roberto. La coppia sta per affrontare un’altra crisi? Ben presto scopriremo tutto…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Manuela, dopo l’avvicinamento con Niko, viene allontanata di nuovo da lui. La Cirillo è giù di morale e soffre molto per l’accaduto, dato che non si aspettava di ricevere una porta chiusa in faccia. Al contrario, il giovane Poggi impone a se stesso di girare pagina. Sa di doverlo fare per il suo bene, dato che in ballo c’è davvero molto. Il processo a Lello Valsano sta portando alla luce molte ombre del giovane, che ancora cova una sofferenza e tante cicatrici per aver perso l’amata Susanna. Un dolore destinato a persistere ancora…

Intanto Bianca ha dei sensi di colpa per essere stata la causa del litigio dei suoi genitori. Ultimamente la ragazzina soffre la distanza dei suoi compagni di classe, anche in seguito alla colluttazione avuta con un suo coetaneo, e ciò influenza anche l’ambiente familiare. Sua madre e suo padre infatti hanno avuto opinioni contrastanti su come “punire” la loro figlia. Bianca, però, è decisa a non arrendersi e trovare un modo per far riavvicinare Angela e Franco.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il Caffè Vulcano continua ad essere preso di mira dagli haters e Silvia non ne può più. Ci penserà Michele, con il quale c’era già stato un riavvicinamento, ad aiutarla e sostenerla in questo momento difficile. Il processo a Lello Valsano è nelle sue fasi iniziali, e colpisce in modo diretto e indiretto tutte le persone interessate. Tra loro ci sono sicuramente Viola e Niko, che affrontano il dolore in maniera differente. Nelle loro menti ritornano gli ultimi istanti di vita di Susanna, morta per mano di Valsano, e ciò riapre in entrambi vecchie ferite. Manuela si avvicina a Niko e gli offre il suo supporto in questo momento difficilissimo per lui, e i due finiscono per condividere un momento piuttosto intimo. Subito dopo, però, il giovane Poggi comincia ad avere dei sensi di colpa verso l’amata e defunta Susanna, che non ha mai dimenticato.

