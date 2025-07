Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà martedì 8 luglio 2025, Eugenio starà sempre peggio, Elena e Michele contro Gagliotti.

Ci saranno intriganti novità nella nuova settimana di Un posto al sole, dopo il solito stop nel weekend infatti gli inquilini di Palazzo Palladini faranno non poco incuriosire i telespettatori con le loro interessanti vicende. Sia Damiano che Viola non hanno passato un periodo sereno al lavoro ma finalmente potranno godersi qualche giorno di vacanza e relax insieme.

La Bruni e il fidanzato riusciranno a partire per le vacanze estive? Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di domani, martedì 8 luglio 2025, rivelano che le preoccupazioni non mancheranno. Nei precedenti episodi avevamo già visto Eugenio un po’ provato, la sua salute però peggiorerà e lui starà sempre peggio.

Dopo aver aperto gli occhi su Gennaro Gagliotti anche Elena si è convinta che sia un uomo terribile e senza scrupoli. Gli spoiler rivelano che la Giordano e Michele saranno pronti a fare la guerra allo spietato imprenditore. Nel frattempo Roberto e Marina saranno molto delusi dalla situazione che si è creata ai Cantieri Flegrei-Palladini. I due speravano di risolvere i loro problemi grazie all’accordo stipulato con Chiara Petrone ma non potevano immaginare che lei gli avrebbe voltato le spalle alleandosi con Gagliotti.

Ferri e la moglie non potranno fare altro che subire l’arroganza e i dispetti del nuovo amministratore delegato. Sono trapelate altre anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole che terrà compagnia ai telespettatori domani sera, martedì 8 luglio. Cosa rivelano? Samuel sarà felice per il fatto che Micaela e Gabriela si stanno facendo la guerra per lui, Serena però sarà preoccupata per la sorella. Lei è felice che la gemella si stia impegnando così tanto per vincere la sfida, pensa però che dovrebbe impegnarsi a migliorare anche altre cose nella sua vita ed essere più matura.