Un posto al sole/ Anticipazioni 8 luglio: Raffaele e Nicotera alla resa dei conti

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 luglio: resa dei conti per Raffaele e Nicotera!

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole dell’8 luglio svelano che la resa dei contri tra il povero Raffaele e Nicotera è ormai vicino. Il portinaio del palazzo sa che non può più tenere a lungo il segreto sulle minacce di Valsano, ed è anche consapevole che il genero andrà su tutte le furie. Eppure l’unico modo per salvarsi è proprio questo: trovare il coraggio di raccontare ogni cosa alla sua famiglia.

Intanto, Lara continua a mostrarsi una donna senza scrupoli pur di marchiare il territorio. Stavolta prende di mira la sua domestica Silvana, e prepara un piano diabolico contro di lei. Cosa dovrà aspettarsi la povera donna? Lara sarà così malvagia da metterla seriamente fuori pericolo, così da dire addio alla fedele cameriera dell’appartamento Palladini? Infine, per Bianca arrivano le primissime delusioni amorose a causa del suo amico Antonello.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: i turbamenti di Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Raffaele è sconfortato. Ora che anche Viola è a conoscenza delle minacce che sta ricevendo, sa di non poter mentire ancora a lungo al resto della sua famiglia. E l’ansia potrebbe prendere il sopravvento sulla situazione che sta vivendo. Intanto, la piccola Bianca approfitta di un’iniziativa ambientalista, che coglie al volo, per avvicinarsi al suo giovane amico Antonello.

Intanto, in ufficio Marina decide di cambiare letteralmente aria per lasciarsi alle spalle i problemi personali, quindi parte per un po’ lontano da Napoli, con destinazione Procida. L’assenza della giovane permette a Lara di approfittarsene per marcare ancora di più il territorio. La perfida Martinelli passa all’attacco e fa di tutto pur di continuare a far credere a tutti che la sua gravidanza stia procedendo per il meglio.

