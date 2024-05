Un posto al sole/ Anticipazioni 8 maggio 2024: Michele e Silvia tornano insieme

Le anticipazioni di Un posto al sole per la giornata di domani, 8 maggio 2024, sarà ricca di colpi di scena ed eventi che gli affezionati della soap italiana ameranno. Il cerchio intorno ai criminali che hanno attentato alla vita di Diana comincerà a stringersi sempre di più, grazie all’intervento di Eugenio e Lucia. Michele e Silvia ritroveranno finalmente la loro complicità e non potranno più mentire a loro stessi.

Un posto al sole, anticipazioni 8 maggio: Michele e Silvia si ritrovano

Eugenio riesce a convincere Lucia che nel corpo di polizia ci sono degli infiltrati, ammanicati con il clan Torrente, gli stessi responsabili dell’incidente a Diana. I due magistrati hanno capito che dietro le accuse mosse a Damiano ci sono poteri marci e molto più forti di quanto si possa pensare. Nicotera e Cimmino, però, hanno in mente un piano per restringere il campo ed individuare, stanare, le talpe responsabili di tanto dolore.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che nonostante l’entusiasmo di Giancarlo nell’organizzare le nozze, Silvia capisce di essere ancora innamorata di Michele. I due cedono alla passione e capiscono di non poter più fare a meno l’uno dell’altra. Rossella verrà presto a sapere che i suoi genitori sono tornati insieme, una notizia che potrebbe destabilizzarla un po’.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle precedenti puntate, Nunzio e Viola spiegano ad Eduardo le ragioni per cui secondo loro esiste una talpa nella polizia ammanicata con il boss Torrente. Il magistrato comincia a pensare che la versione dei due sia plausibile, per cui si confronta anche con Lucia per elaborare la prossima mossa.

Giancarlo ha avuto un confronto con Michele che ha deciso di farsi da parte lasciando che lui e Silvia si sposino. Quest’ultima, però, pensa ancora a lui anche se non riesce a parlare con il suo compagno così preso dall’organizzazione del loro matrimonio.











