Un posto al sole/ Anticipazioni 8 marzo: Teresa, l’ultimo ricordo di tutti

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda l’8 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 8marzo, rivelano che Teresa è morta e tutti si stringono intorno ad Otello, che ha appena appreso la triste notizia riguardante sua moglie. Ogni personaggio ricorda così i momenti passati con l’amatissima Teresa, una figura che mancava da un po’ nella soap per via dei problemi di salute dell’attrice che l’ha interpretata, Carmen Scivittaro. L’attrice è morta dopo una lunga battaglia contro una malattia. Aveva 78 anni quando si è spenta, nell’agosto del 2022. L’annuncio della sua scomparsa era stato dato via social da due colleghi della serie, Walter Melchionda e Alberto Rossi, interpreti rispettivamente Gigino e Michele.

La notizia della morte di Teresa giungerà poi a Silvia e alla nipote Rossella, che sarà colei che cadrà davvero nello sconforto. Le prossime puntate ovviamente saranno incentrate ancora sull’addio al personaggio, che culminerà con il funerale.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 8 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Silvia sta tentando da ormai mesi di rilanciare il Caffè Vulcano, ancora vittima delle brutte recensioni per via della vicenda che ha coinvolto Nunzio. Così, dopo averle provate davvero tutte, Silvia ha un’idea in occasione della Festa della Donna: far esibire Samuel in uno spogliarello, così da attirare la clientela femminile. L’iniziativa è folle, ma la proprietaria del bistrot ha ormai esaurito le idee, quindi le rimane solo la speranza di riportare il Vulcano in auge. La cosa provocherà una certa gelosia nei confronti di Speranza, la fidanzata di Samuel, che sarà poco entusiasta all’idea di vedere il ragazzo circondato da donne. Tra loro ci sarà ovviamente la terribile Micaela, che da tempo ha messo gli occhi addosso su di lui. Come finirà?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei. Otello torna a Napoli e finisce per avere uno scontro con la moglie Teresa, che avrà una terribile conseguenza: la donna infatti verrà colta da infarto che le sarà fatale. Il marito, invece, se la caverà con un malore, ma ancora non avrà appreso la notizia della morte della moglie.

