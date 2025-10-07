Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà mercoledì 8 ottobre 2025, qualcosa turberà Mariella, Renda e Rosa appariranno molto vicini.

Quali altri colpi di scena lasceranno i tantissimi fan di Un posto al sole a bocca aperta nei prossimi appuntamenti della storica soap opera partenopea? Ogni giorno succede sempre qualcosa che riesce a catturare l’interesse di tutti coloro che non perdono una puntata, affezionati da anni agli inquilini di Palazzo Palladini. Sono trapelate intriganti anticipazioni sul web in merito all’episodio che andrà in onda su Rai Tre alle 20.50 di domani, mercoledì 8 ottobre 2025.

Nella puntata di Un posto al sole di domani verrà a galla che Castrese continua a pensare a Sasà, la loro storia d’amore è finita già da un po’ di tempo perché non trovava il coraggio di vivere il loro amore alla luce del sole. Il cugino di Mariella ha sempre avuto troppo timore del padre per fare coming out ed è per questo che ha preferito perdere l’uomo che ancora ama.

Anticipazioni Un posto al sole 8 ottobre 2025: Ferri si mette nei guai in carcere?

Le cose tra Mariella e Guido, invece, andranno sempre meglio. I due nell’ultimo periodo si sono avvicinati sempre di più, i fan da tempo sono convinti che assisteranno presto al loro ritorno di fiamma. Ma quando lei sembrerà pronta a riconciliarsi con il marito succederà qualcosa che la turberà molto.

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 8 ottobre 2025 Damiano e Rosa appariranno preoccupati per la situazione che Eduardo sta vivendo, temono che possa compromettere il suo futuro. La Picariello e il suo ex compagno si ritroveranno a vivere un momento di particolare vicinanza. Le anticipazioni si lasciano sfuggire altre novità, Filippo avrà intenzione di fare qualcosa per aiutare il padre dopo aver vissuto con lui un momento di forte empatia. Intanto Ferri sembrerà essere intenzionato a chiudere i conti in modo drammatico in carcere con i detenuti che continuano a minacciarlo.

