Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa succederà lunedì 8 settembre 2025, Gennaro e Vinicio Gagliotti si riavvicinano, Ferri nei guai.

Saranno tante le novità e i colpi di scena a Un posto al sole nei nuovi episodi che andranno in onda la prossima settimana, dopo la consueta pausa del weekend. Tutti coloro che quotidianamente seguono l’amatissima soap opera partenopea sono curiosi di scoprire che piega prenderanno alcune vicende, si chiedono ad esempio come farà questa volta Roberto Ferri a tirarsi fuori dal brutto guaio in cui si è cacciato.

Dopo aver aggredito Gennaro Gagliotti la Polizia ha avviato delle indagini su Ferri e Marina per capire come siano andate esattamente le cose durante il violento litigio. Chiamato dal fratello Vinicio è tornato a Napoli. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole relative all’episodio di lunedì 8 settembre 2025, ciò che è successo metterà a rischio il suo rapporto con Alice dal momento che le loro famiglie al momento sono contro.

Anticipazioni Un posto al sole 8 settembre 2025: Gennaro e Vinicio vicini, Ferri nei guai

Nella prima puntata che andrà in onda la prossima settimana in ospedale Gennaro Gagliotti parlerà di nuovo con gli inquirenti e finirà per peggiorare la delicata situazione di Roberto Ferri, non è però noto cosa racconterà agli agenti sul suo socio. Da quando si è svegliato in ospedale lo spietato imprenditore sta cercando di approfittare della situazione per punire Ferri.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che le cose andranno meglio tra i fratelli Gagliotti, da tempo il loro rapporto non era più sereno e questa vicenda li aiuterà a riavvicinarsi. Gennaro recupererà il suo rapporto con il fratello ma non con la moglie, infatti continuerà a tenere Antonietta a distanza. Nel frattempo la situazione di Roberto Ferri continuerà ad aggravarsi.

