Un posto al sole/ Anticipazioni 9 dicembre: Bianca, una notizia inquietante per lei..

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 dicembre, rivelano che le cose tra Lia e Diego vanno decisamente bene, tanto che lei sembra pronta a pensare a un futuro con lui. Grazie alla vicinanza del Giordano junior, la Longhi pare essersi gettata alle spalle i preziosissimi gioielli di famiglia nascosti a Palazzo Palladini (che poi il motivo del suo ingresso era proprio quello di recuperarli). Tuttavia, le anticipazioni ci dicono che Lia farà una scoperta improvvisa che la costringerà a pensare di nuovo al suo passato. Infatti sembra che i gioielli della sua famiglia siano nelle mani di Alberto, che li nasconde gelosamente. E chissà che Lia capirà proprio che li ha lui e penserà a un modo per riaverli…

Intanto, Alice le sta provando davvero tutte per conquistare Nunzio, quindi continua a ronzargli ancora intorno. La cosa non sembra infastidirlo più di tanto, ma il giovane non intende darle corda, almeno per il momento. Nel suo cuore, infatti, c’è ancora Chiara, che spera di riabbracciare una volta che la giovane avrà finito il suo programma di disintossicazione.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la notizia della challenge online torna alla ribalta, e questa notizia inquietante causa non pochi incubi a Bianca e i Poggi, che pensavano di aver ormai archiviato questo problema. La ragazzina non sa ancora che dietro tutto c’è Antonello, il quale continua ad avere un comportamento piuttosto strano. Bianca non è tipo da arrendersi, come sappiamo, e cercherà di andare in fondo alla vicenda, e chissà se possa arrivare a capire che c’è proprio il suo amico del cuore dietro tutto…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Bianca e Antonello, dopo le incomprensioni dei giorni scorsi, culminate con il compleanno del ragazzino, sono decisamente tornati a essere amici e tutto sembra andare per il verso giusto. Almeno fino a quando qualcuno fa un commento inappropriato che potrebbe riportare il ragazzino a un’antica quanto pericolosa dipendenza. Parliamo della sua web challenge, di cui lui è il capo, e che in passato ha portato non pochi problemi, e adesso sembra essere destinata a coinvolgere anche la ignara Bianca… Intanto, Niko è forse tornato sui suoi passi. L’aria del Natale inizia a farsi strada a Palazzo Palladini, e il giovane potrebbe finalmente ritrovare i valori finora smarriti e capire quanto sia pericoloso intraprendere quel cammino di vendetta orchestrato da Manlio nei riguardi di Lello Valsano…











