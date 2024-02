Un posto al sole/ Anticipazioni 9 febbraio 2024: Luca, c’è tanta preoccupazione

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 febbraio, ci dicono che Ornella e Giulia sono arrivate a un punto di non ritorno. La loro amicizia è in bilico, e le cose potrebbero non tornare più ad essere come prima. Le due donne non si parlano, ma qualcuno penserà bene di mediare per cercare di risolvere la situazione. Quel qualcuno è Raffaele, il quale organizzerà un pranzo per favorire il loro riavvicinamento. A tal proposito, il Bruni chiamerà anche l’amico Luca nella speranza di avere una mano in più per aiutare le due donne a far pace tra loro. Purtroppo, però, il primario non è proprio in vena di festeggiamento.

Il medico, infatti, è appena tornato dall’ospedale, dove si è sottoposto ad un importante visita di controllo. La malattia, e soprattutto il suo avanzare, continuano a preoccuparlo. L’esito che ha avuto lo influenzerà in maniera negativa. Come finirà la giornata? Luca sarà in grado di mascherare i suoi timori davanti ai suoi amici?

