Un posto al sole/ Anticipazioni 9 febbraio: Marina e Roberto ritrovano Silvana ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 febbraio, rivelano che Damiano è stato riassegnato (unico modo per non tradire la fiducia del suo capo Nicotera e allontanarsi dalla donna di cui si stava innamorando), quindi Viola ha un nuovo agente di scorta ed è tempo per lei e suo figlio Antonio di conoscerlo. Come saranno i rapporti tra loro? Madre e figlio si troveranno bene? Damiano, invece, ora fa parte del gruppo dei Falchi, si ritroverà invece coinvolto in una situazione davvero pericolosa, una sparatoria in mezzo alla strada con cui avranno a che fare anche Giulia, sua figlia Angela e perfino Clara.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Marina e Roberto riaccolgono Silvana come loro domestica, dopo che quest’ultima era stata ingiustamente accusata di essere una ladra e Lia aveva preso il suo posto. Archiviata la storia della Longhi, che si è scoperto essere nient’altro che una truffatrice, i Ferri possono tornare a fidarsi della cara Silvana. Tuttavia la ritrovata armonia familiare rischia di essere compressa dall’arrivo (o di un ritorno?) di un altro personaggio che rischia di mettere in serio pericolo le loro dinamiche. Marina e Roberto non sono nuovi a minacce che ostacolano il loro amore, ma di chi potrebbe trattarsi stavolta? Forse è Lara, che sta tornando in scena per intromettersi ancora tra loro due?

Intanto, il processo a Lello Valsano ha riaperto vecchie ferite nei nostri protagonisti. Dopo Viola e Niko, anche Ornella vedremo affrontare una decisione importante che riguarda il suo futuro lavorativo. In ballo c’è la sua carriera. La scelta è forse legata alla morte di Susanna, evento drammatica in cui Ornella ha rischiato di perdere anche sua figlia Viola?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Manuela si è avvicinata a Niko per supportarlo nel corso delle fasi preliminari del processo a Lello Valsano. E la Cirillo è l’unica che può sostenerlo, ma le cose tra i due vanno oltre e condividono un momento di intimità che tuttavia il giovane Poggi decide di archiviare. Manuela ne soffre molto. I genitori di Blanca hanno litigato a causa sua, e ora la ragazzina cerca un modo per farli riappacificare. Il Caffè Vulcano continua a venir preso di mira dagli haters, che non hanno perdonato Nunzio, sebbene lui non abbia nessuna colpa nella vicenda di Alice. Silvia non riesce più a tollerare gli attacchi al suo locale e potrebbe non farcela a gestire tutto da sola.

