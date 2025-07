Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano cosa accadrà mercoledì 9 luglio 2025, Roberto e Marina affrontano Gennaro, Viola sarà sempre più in ansia.

Si fanno sempre più interessanti le trame di Un posto al sole e i suoi affezionati fan si chiedono cosa accadrà nei prossimi episodi. Ultimamente Roberto Ferri e Marina Giordano si sono trovati in grande difficoltà ai Cantieri Flegrei-Palladini e la situazione è peggiorata sempre di più, i telespettatori sono curiosi di scoprire se riusciranno anche stavolta a riprendere il controllo e a liberarsi di Gennaro Gagliotti.

Coinvolgere Chiara Petrone è stato per loro l’ennesimo passo falso, lei infatti per vendicarsi di Ferri si è alleata con Gagliotti permettendogli di diventare il nuovo amministratore delegato. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella puntata di domani, mercoledì 9 luglio 2025, l’imprenditore continuerà ad atteggiarsi da padrone ai Cantieri. Marina e Roberto non riusciranno più a tollerare il suo atteggiamento, infatti decideranno di affrontarlo.

Anticipazioni Un posto al sole 9 luglio 2025: Viola è ancora legata a Eugenio

Gli spoiler rivelano che Alberto non perderà occasione per infierire sulla situazione che Ferri e la moglie stanno vivendo ai Cantieri, ma quando farà una spiacevole battuta a Roberto lui reagirà in modo alquanto violento. Intanto Viola sarà sempre più preoccupata per la salute di Eugenio.

Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa su Rai Tre mercoledì 9 luglio 2025 saranno ancora precarie le condizioni di Nicotera e la Bruni non potrà fare a meno di ammettere che il loro legame è ancora profondo nonostante si siano lasciati da un po’. Le anticipazioni fanno poi sapere che Guido e Mariella saranno molto confusi in merito al loro futuro, non hanno ancora capito realmente cosa vogliono. La loro indecisione, però, rischierà di far soffrire Lollo.

