Un’altra settimana di Un posto al sole sta per concludersi e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del weekend. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti che spesso lasciano tutti senza parole. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e in termini di ascolti conquista sempre ottimi risultati.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Un posto al sole sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Ma cosa succederà domani, venerdì 9 maggio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, grazie al sostegno di Gabriela Samuel deciderà di non farsi carico degli affitti arretrati, d’altronde non è compito suo rimediare alle scorrettezze delle gemelle Cirillo ai danni di Alberto Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole 9 maggio 2025: Giulia sogna di sposare Luca, situazione misteriosa per Michele e Agata

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che verrà trasmessa domani. Le anticipazioni fanno sapere che la tensione tra le gemelle Cirillo sarà alle stelle e Serena per l’ennesima volta deciderà di intervenire per mediare tra loro.

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di venerdì 9 maggio 2025? Giulia sognerà il matrimonio con Luca, lui però sarà ancora intenzionato a lasciarla perché non vuole in alcun modo diventare un peso per lei. Nel frattempo grazie ad Elena Michele ritroverà la sua voce. Le anticipazioni rivelano che la strada del giornalista si incrocerà di nuovo con quella di Agata, la situazione sarà alquanto misteriosa ma si creerà una nuova opportunità.

Luca vuole lasciare Giulia, tanta la tensione tra Mariella e Guido

Nell’episodio di Un posto al sole di oggi, giovedì 8 maggio 2025, Luca vuole lasciare Giulia prima che la sua malattia peggiori e lei si senta obbligata a prendersi cura di lui. De Santis le chiederà di trascorrere una giornata insieme al mare, lei gli farà una proposta inaspettata che lo spiazzerà non poco.

Nel frattempo Elena inizierà a lavorare con grande entusiasmo in radio e si troverà a dover gestire il caso di Gennaro Gagliotti. La figlia di Marina Giordano potrà dare una nuova voce a Michele e alle sue indagini, anche se questo potrebbe irritare Roberto Ferri. Tra Mariella e Guido la tensione sarà tanta, Sasà starà accanto all’amica per aiutarla a voltare pagina.