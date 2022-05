Un posto al sole/ Anticipazioni 9 maggio: un’inaspettata proposta per Giancarlo

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 maggio

Un Posto al Sole accoglie i consensi degli spettatori ormai da anni, la messa in onda è sempre la stessa, ogni sera alle 20.30 circa non è Raitre senza la presenza dei nostri amici di Palazzo Palladini. Una ricetta che funziona perché caratterizzata da elementi semplici che convincono il pubblico ormai affezionato da più di vent’anni. Una formula che ben coniuga diversi stati sociali, tematiche e coinvolge i sentimenti belli e brutti proprio come accade nella vita reale. La presenza di volti storici rende la soap una grande famiglia in cui lo spettatore si identifica e trova compagnia ogni sera, ma cosa accadrà nella prossima puntata?

Nella puntata del 9 maggio, Riccardo ha tradito Rossella, ha ceduto alla passione con Virginia e il suo senso di colpa si fa sentire. Rossella rischia di essere coinvolta di nuovo in un trio non voluto, dopo il suo ex Patrizio. Guido, costretto dalla moglie, le confessa cosa ha visto, ma avrà capito bene? Non avrà frainteso il comportamento del fidanzato di Cerruti? Michele e Silvia, nel frattempo, litigano e Giancarlo si fa avanti con un’inaspettata proposta. Niko, invece, comincia ad avvertire i primi dissapori con Alberto, che sembra voler mettere il becco su tutto nel lavoro. Eugenio ritorna in pista come magistrato e Viola riceve delle minacce.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Per chi non avesse potuto seguire tutte le puntate di Un Posto al sole è assolutamente doveroso un resoconto dei fatti principali della soap.

Protagonista indiscussa in queste settimane è stata Chiara Petrone, la quale dapprima vittima di un ricatto organizzato da Roberto Ferri e Lara, riesce a salvarsi grazie all’aiuto di Marina. La Petrone confessa di sua spontanea volontà la verità sull’incidente, quella sera era lei alla guida. Roberto sotto accusa dal figlio Filippo e Marina giunge ad una decisione scioccante: lasciare l’azienda della Petrone. Lara delusa da Roberto, decide di allearsi con Fabrizio per vendicarsi di Marina e Roberto. In queste settimane interessante è stata anche la relazione tra Ornella e Raffaele compromessa da discussioni, Raffaele non accetta che la moglie si sia sempre a lavoro e sembra cedere ad Elvira, la coppia scoppierà?

Rossella, dopo aver udito dei pettegolezzi che coinvolgevano il suo dottore e Virginia, decide di chiarire la situazione, sembra, infatti, che Riccardo si stia riavvicinando a Virginia e Rossella soffrirà parecchio della situazione. Tuttavia, ancora in dubbio Rossella su invito di Nunzio decide di avvicinarsi a Riccardo per testare la situazione. In questa situazione decisivo sarà Michele, padre di Rossella, che sospetterà di Crovi e della sua onestà. Roberto dopo aver abbandonato il gruppo Petrone, si trova solo. Tuttavia, Marina sembra ancora presa da lui e cerca di capire come fare i conti sui suoi sentimenti. Guido crea scompiglio, fraintende una situazione che coinvolge Cerruti e il suo fidanzato.











