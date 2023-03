Un posto al sole/ Anticipazioni 9 marzo: Rossella e Riccardo, nuova crisi in vista?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 marzo, rivelano che Lara rappresenta ancora una presenza costante e parecchio ingombrante nella vita dei Ferri. Marina, in particolare, è davvero insofferente e non riesce più a tollerare il fatto che la donna ormai faccia parte della famiglia di Roberto. Intanto è in arrivo un incontro del tutto inatteso per i nostri personaggi. Teresa è morta e Rossella ha preso veramente molto male la notizia, ed è ancora troppo turbata per lavorare come vorrebbe. La nonna le ha lasciato un ciondolo che lei indosserà e porterà sempre con sé in suo ricordo. La situazione è molto tragica e Rossella cerca il sostegno di Riccardo, che però non riesce a darle le attenzioni dovute perché appare distratto dal lavoro. C’è aria di una nuova crisi tra loro? Oppure sarà un ostacolo superabile, come già accaduto in precedenza?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Silvia e Giancarlo, dopo gli ultimi eventi, sono sempre più distanti. L’uomo non ha accettato il rifiuto della donna al suo aiuto. Silvia ha infatti preferito affidarsi a persone che lei considera più affidabili. La Festa della Donna, intanto, non ha prodotto i risultati sperati e il Caffè Vulcano è ancora sotto attacco con cattive recensioni online. Michele decide quindi di intervenire una volta per tutte per calmare gli animi e prendere il controllo della situazione. Ci riuscirà? Infine, Otello, addolorato per la scomparsa di Teresa, è consapevole che è arrivato il momento di prendere una decisione importante che riguarda di vicino il suo futuro.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa. Gli amici cercando di aiutarla ma senza successo. La donna alla fine decide di non affidarsi a Giancarlo, ma sceglie una persona di sua fiducia e ciò andrà a ripercuotersi nel loro rapporto. Alla fine ha un’idea per l’8 marzo: far esibire Samuel al bistrot per attirare clientela. Marina è sempre più insofferente per la presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto, nonostante quest’ultimo la rassicuri sui suoi veri sentimenti per lei.

Otello torna a Napoli e finisce per avere uno scontro con la moglie Teresa, che avrà una terribile conseguenza: la donna infatti verrà colta da infarto che le sarà fatale. Il marito, invece, se la caverà con un malore, ma quando apprenderà la notizia, cadrà nello sconforto più totale. Uno a uno i personaggi ricordano Teresa.











