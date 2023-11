Un posto al sole/ Anticipazioni 9 novembre 2023: Eugenio ha scoperto tutto, Viola nei guai

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 novembre, ci dicono che Eugenio ha scoperto tutta la verità: Viola e Damiano hanno una relazione e sono molto innamorati. La Bruni, però, non sa che il marito è a conoscenza di questo suo forte sentimento per il poliziotto. Per questo motivo la donna decide di affrontare la questione e parlarne a cuore aperto con lui, pur sapendo di dargli un grande dolore. Non sarà una conversazione facile, ma capisce che ormai è inevitabile. Nicotera è furioso perché è stato ingannato da sua moglie e non la prenderà molto bene.

Rossella continua ad occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio. Questa situazione non fa che rendere Nunzio sempre più inquieto; non riesce ancora ad accettare che la sua Ros stia per diventare la moglie di Riccardo. Diana nota che è poco focalizzato sul lavoro, quindi decide di chiedergli quale sia il suo legame con lei, e cosa abbia significato per lui. Sia in passato, che nel presente.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 novembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Silvia e Rossella vivono dei momenti molto particolari e concitati: le due sono alle prese con la scelta dell’abito da sposa. La mamma è molto elettrizzata all’idea, ma la figlia sarà dello stesso parere? Mariella, invece, è preoccupata per i suoi nipoti. Speranza le ha rivelato qualcosa che l’ha lasciata pensare molto e ha capito di dover cambiare atteggiamento verso di loro. Ecco perché la donna decide di organizzare una cena con tutti i nipoti per poter parlare con loro. Sarà l’occasione per discutere del rapporto tra Manuela e Costabile, ma anche per parlare di Castrese. Quale sarà l’argomento di discussione di questa serata così speciale tra Mariella e i suoi nipoti?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, i piani di Viola e Damiano di parlare ai propri cari del loro amore incontrano un ostacolo a causa di un improvviso attentato. In questa circostanza, Eugenio intuisce che i due sono amanti e che gli stanno mentendo da tempo. Niko ha scoperto che Manuela sta frequentando un altro uomo e capisce di provare ancora qualcosa per lei. Si riaccende la guerra tra Mariella e le Cirillo, ma Guido è esausto di vedere la moglie litigare con le due sorelle. Marina vuole liberarsi di Lara una volta per tutte, soprattutto dopo che Roberto ha scoperto come la donna ha indotto la malattia del piccolo Tommaso.











