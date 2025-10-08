Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 9 ottobre 2025, Ferri vuole farsi giustizia da solo, Mariella nello sconforto.

Roberto si trova ancora in carcere e nei prossimi episodi di Un posto al sole il suo personaggio catturerà molto l’attenzione dei telespettatori. Per lui è un momento molto delicato, incastrato da Gagliotti è costretto a resrare in prigione dove sta facendo i conti con l’arroganza e l’attegiamento violento di alcuni detenuti. Hanno iniziato a prenderlo di mira dopo che lui ha preso le difese di un detenuto sordo muto, i due sono diventati amici e sta cercando di aiutarlo.

Matrimonio a prima vista 2025, puntata 8 ottobre/ Anticipazioni e diretta: lite tra Roberta e Luca

Rosario ha aggredito Ferri in carcere, stando alle anticipazioni di Un posto al sole l’imprenditore sarà intenzionato a difendersi da solo dopo quello che è successo. Intanto, nella puntata che verrà trasmessa giovedì 9 ottobre 2025 su Rai Tre Marina penserà ad un piano contro Gennaro Gagliotti, il suo obiettivo è quello di buttarlo fuori dai Cantieri.

Liliana Resinovich/ GoPro di Sebastiano Visintin sequestrata: possibile svolta nel giallo?

Anticipazioni Un posto al sole 9 ottobre 2025: Mariella turbata, Renato sente la mancanza di Raffaele

Guido sta facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Mariella, col tempo si è infatti reso conto che è lei la donna della sua vita e non vuole perderla. Lei ha sofferto molto quando l’ha lasciata per Claudia e non è ancora pronta a concedergli un’altra possibilità, ha bisogno di tempo per superare quello che è successo prima di tornare ad essere una famiglia unita.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano però che vedere Guido insieme a Claudia getterà Mariella nello sconforto, soprattutto perché tutto il dolore che ha provato nei mesi scorsi tornerà inevitabilmente a galla. Nell’episodio di giovedì 9 ottobre 2025 la vigilessa sarà concentrata sulla sua situazione sentimentale e non riuscirà a dedicarsi anche a Castrese e ai suoi problemi. Intanto Renato inizierà a sentire la mancanza di Raffaele, però riuscirà a trovare un modo che gli consentirà di sentirlo meno lontano.

Io Canto Family 2025, puntata 8 ottobre/ Diretta, concorrenti e classifica: prima sfida a squadre tra i coach