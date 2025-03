Un posto al sole anticipazioni: Michele ancora in pericolo? L’estremo tentativo di salvargli la vita

Un posto al sole continua a regalare emozioni e colpi di scena ai telespettatori di Raitre da 29 anni. Nelle puntate in onda dal 24 al 28 marzo 2025, come svelano le anticipazioni settimanali, i momenti intensi saranno davvero tanti e riguarderanno alcuni dei protagonisti principali della soap opera. L’attenzione di tutti sarà rivolta, ancora una volta, su Michele Saviani che non è ancora totalmente in pericolo di vita. Dopo essere stato colpito dal proiettile partito dall’arma con cui Fusco si è presentato in ospedale dopo essere stato denunciato da Rossella, Saviani ha lottato tra la vita e la morte tenendo con il fiato sospeso non solo la sua famiglia, ma anche gli amici di Palazzo Palladini.

Nonostante la situazione sia più rosea, il pericolo non è ancora del tutto superato e, nelle puntate in onda fino al 28 marzo, il giornalista rischierà di finire nuovamente sotto i ferri. I medici, infatti, dopo aver analizzato bene la sua situazione, valutano la necessità di operarlo nuovamente per risolvere definitivamente i problemi di saluti derivanti dalla ferita da arma da fuoco.

Manuela e Valeria: guerra senza esclusioni di colpi

Tra Manuela e Valeria non c’è pace e la situazione, tra le due, diventa sempre più tesa. Stanza di subire le continue provocazioni di Valeria, Manuela deciderà di agire confessando i propri sentimenti a Niko per riconquistarlo. Manuela, così, approfitterà di una giornata al parco archeologico per passare del tempo insieme a Niko e riavvicinarsi a lui. Tornare tra le braccia di Niko, però, non sarà affatto facile per la presenza ingombrante di Valeria. Quest’ultima, infatti, non ha alcuna intenzione di arrendersi e proverà a sfruttare Jimmy per far cambiare i piani di Manuela.

Riesce, così, a convincere Mia a sabotare l’evento al parco archeologico. Le conseguenze di tale gesto, tuttavia, non sono ancora note ma, le anticipazioni, svelano che la guerra tra Manuela e Valeria durerà ancora un po’.

Mariella tra Claudia e Guido

La situazione di Michele in fin di vita ha riavvicinato Mariella e Guido che, timoroso di perdere l’amico, ha vissuto un momento davvero difficile. Approfittando dell’assenza in città di Claudia, Mariella ha provato ad approfittarne per riavvicinarsi all’ex ma la realtà è totalmente diversa da quella che si aspettava Mariella. Nelle puntate in onda dal 24 al 28 marzo 2025, Mariella capisce di non poter fare più nulla per tornare tra le braccia di Guido la cui storia con Claudia è più solida che mai.

Quella che sembrava una storia passeggera, infatti, si sta rivelando una relazione importante. Nonostante la distanza, Claudia fa di tutto per tornare a Napoli e stare vicino a Guido che sente fortemente anche la mancanza di Michele, ancora in ospedale.

Proposta per Roberto e Marina

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole in onda fino al 28 marzo 2025, infine, svelano che Roberto Ferri e Marina Giordano riceveranno una proposta sconvolgente da Gagliotti. Sconvolti dalle parole di quest’ultimo, Roberto e Marina si prenderanno del tempo per valutare la situazione e prendere una decisione che potrebbe essere decisiva per il loro futuro.

Rosa, invece, dopo aver parlato con Pino e Giulia, si sentirà con le spalle al muro e dovrà capire quali sono i suoi veri sentimenti. Rosa, così, deciderà di parlare con Damiano e, in seguito a tale conversazione, dovrà capire se è realmente pronta ad avere una storia d’amore. Viola, invece, riceverà una bella notizia mentre Otello, tornato a Napoli per quanto accaduto a Michele, sarà pronto a ripartire ma prima di farlo di scontrerà nuovamente con Iolanda.