Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Marina vuole proteggere Chiara

Nella puntata di oggi, venerdì 1° aprile, della soap opera “Un posto al sole” Marina intende proteggere Chiara e tenta di scoprire cosa nasconda la decisione di Roberto Ferri di vendere l’albergo dei Petrone. Chiara, intanto, è sempre più vittima della sua dipendenza, mentre Lara continua a manipolarla. Michele torna a Napoli e si trova di fronte ad una situazione piuttosto scomoda: Giancarlo è ormai parte integrante della vita di Silvia. Il ritorno di Angela segna uno scontro immediato con Franco per la piccola Bianca.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Chiara vittima della cocaina e della stretta di Lara e Roberto trova in Marina la sua salvezza, che avendo compreso che la ragazza è in pericolo decide di aiutarla. In particolare, ad accendere i sospetti in Marina è stato Filippo, che ha confessato alla Giordano di come il padre si sia fatto consegnare l’albergo di famiglia. Dopo i momenti di sbandamento di Bianca, viene trovata sul muro della scuola una scritta e Franco pensa sia stato la figlia, ma nel momento in cui decide di affrontarla viene fermato da un inaspettato ritorno: la moglie Angela è tornata dalla Sicilia.

Mariella decide di allargare i rapporti e invita Silvia e Giancarlo a cena, ma Guido non sembra essere ancora pronto a questa frequentazione. Michele torna a Napoli e la situazione si fa più critica.

