Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Rossella in crisi per Virginia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 1 marzo, della soap opera “Un posto al sole“ Franco intuisce che Nunzio nasconde qualcosa: il ragazzo, celando tutto alla famiglia, si è messo infatti in un brutto giro pur di saldare il suo debito. Franco sarà quindi costretto a chiedere un prestito a Roberto, l’unico che possa garantire un’immediata liquidità. Questa richiesta avrà ripercussioni in futuro? Roberto vorrà che il suo aiuto venga ricompensato? E se si, a che prezzo? Clara non si sente, per l’ennesima volta, supportata da Alberto, il quale non vuole prendere posizione contro Barbara. Clara, stanca di essere sempre messa al secondo posto, si consola con Patrizio e tra i due scatta un bacio. Quali saranno le conseguenze? Jimmy spinge Niko a contattare la sua ex fidanzata Susanna perché vuole intervistarla per un compito assegnatogli a scuola. Sarà questa la scusa per il riavvicinamento tra i due?

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole“ casa Sartori è in subbuglio per il ritorno improvviso delle due gemelle Micaela e Manuela. Le due ragazze, trasferitesi da tempo a Berlino, mancavano da parecchi anni da Napoli. Ma quali sono le motivazioni di questo inaspettato ritorno? Perché le due gemelle sono tornate a Napoli? Niko e Serena dovranno fare ricorso a tutta la loro diplomazia per far fronte a questa sconcertante novità. Virginia è rientrata a Napoli e la sua presenza al San Filippo mette a dura prova la relazione tra Riccardo e Rossella. La donna fa di tutto per compromettere la serenità dell’ambiente lavorativo e per scalfire il rapporto tra Rossella e il dottor Crovi. Riccardo e Rossella riusciranno a risolvere i loro problemi o tra di loro si ergerà una barriera invalicabile? Guido ha scoperto che Mariella gli ha mentito. La vigilessa infatti è colpevole di aver favorito una vecchia fiamma, soprassedendo sul pagamento di una contravvenzione, non tanto per spirito di carità ma per reale imbarazzo di fronte a questo inaspettato incontro. Nel frattempo Cerruti, dopo aver incontrato l’uomo misterioso con cui aveva chattato su internet, non riesce a frenare la sua gelosia. Guido dunque, sorpreso dal comportamento della moglie e dell’amico, si cimenta nel dispensare consigli sull’infedeltà di coppia e sull’amore, aggravando decisamente la situazione con entrambi.

