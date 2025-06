Un posto al sole: anticipazioni puntata 10 giugno 2025

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda domani, martedì 10 giugno 2025, svelano che gli occhi saranno tutti puntati su Niko che dovrà riuscire a trovare il coraggio se raccontare la verità su Gianluca ad Alberto. Il figlio di Palladini, infatti, ha accolto Luca dopo la sua decisione di allontanarsi da Palazzo Palladini. Il figlio di Alberto gli ha così dato un posto dove stare ma, preoccupato poi per il dottore, ha avvisato Giulia che ha deciso di raggiungere Luca per avere un confronto con lui.

Storia vera Hercai - Amore e vendetta/ Dal romanzo di Sumeyye Ezel ai possibili riferimenti personali

Essendo a conoscenza di tutta la situazione, Niko è indeciso se raccontare tutta la verità ad Alberto non immaginando la reazione che potrebbe avere quest’ultimo oppure mantenere il segreto reggendo così il gioco non solo a Gianluca ma anche allo stesso dottore, già contrariato dal fatto che il figlio di Palladini abbia avvisato Giulia.

Location Hercai, Amore e vendetta: dove è stata girata la serie tv/ Una cornice turca tra Istanbul e non solo

Anticipazioni Un posto al sole: Viola in difficoltà

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda il 10 giugno 25025, inoltre, parlano di un Damiano sempre più in pericolo sia per le varie operazioni di polizia a cui partecipa che per il rapporto con il capo. Il rapporto con Grillo peggiora giorno dopo giorno e, come se non bastasse, si isola pressato tra i problemi lavorativi e quelli personali.

Anche per Viola non è affatto un buon periodo. La situazione a scuola diventa sempre più complicata e il consiglio di classe si rivela più duro di quanto si aspettasse. Le varie situazioni scolastiche risultano davvero difficili da gestire ma Viola cerca di non perdere la calma e deve fare leva sul proprio equilibrio per non non sbottare e mantenere una posizionetranquilla.

Anticipazioni Tradimento, 10 giugno 2025/ Oylum e Kahraman si sposano, terribile imprevisto per Yesim e Umit