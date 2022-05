Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 10 maggio: Rossella e Riccardo in crisi?

Un posto al sole, anticipazioni della puntata del 10 maggio 2022

Nella puntata di oggi, martedì 10 maggio, della soap opera Un posto al sole Rossella potrà ricevere un nuovo dispiacere, Riccardo, dopo aver passato la notte con Virginia, non riesce a reggere i sensi di colpa e deciderà di liberarsi. Silvia si trova di fronte a una scelta: Giancarlo deve trasferirsi per lavoro in Puglia e propone a Silvia di accompagnarlo. Silvia scossa a un litigio con Michele, deciderà di accettare? Niko, dopo le gemelle, si trova a dover fare i conti con Alberto. Lo aveva assunto per aiutarlo, si è dimostrato un valido avvocato, ma purtroppo la sua invadenza sul lavoro è sempre più frequente. Aveva ragione il padre Renato? Non doveva dargli fiducia?

Un Posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un posto al sole la storia tra Riccardo e Rossella non trova pace: il medico in perenne conflitto con i suoi sentimenti fa un passo falso cede e va a letto con Virginia. Rossella, dopo i pettegolezzi in ospedale ha qualche dubbio sul Crovi. A questo punto Riccardo dovrà decidere tra Rossella e Virginia, chi sceglierà? Guido si trova in una situazione imbarazzante, crede di aver assistito al tradimento di Sarti e messo sotto interrogatorio dalla moglie decide di confessare, ma avrà visto giusto? Sarti stava davvero flirtando con un infermiere? Roberto dopo essersi dimesso dal gruppo Petrone, è malinconico, certo dei suoi sentimenti si trova ancora a penare per Marina: lo perdonerà l’imprenditrice?

