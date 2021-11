Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 10 novembre: novità nel caso di Susanna?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 10 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 10 novembre, della soap opera “Un posto al sole” il carattere non facile di Riccardo porterà a grosse incomprensioni con Ornella e Rossella. Un’intuizione di Diego potrebbe finalmente fare chiarezza sulla vicenda dell’aggressione a Susanna e rivelarsi fondamentale per inchiodare una volta per tutte Mattia. Marina è in crisi profonda in quanto combattuta tra la tentazione di cedere al corteggiamento di Roberto Ferri e la volontà di aiutare il marito Fabrizio a uscire dalla dipendenza dall’alcol. Quale strada sceglierà la Giordano: si rifugerà nel passato o deciderà di insistere nel percorso iniziato pochi mesi fa a dispetto delle difficoltà del marito? Nel frattempo Samuel e Vittorio saranno sollevati dalla ripartenza del padre di Speranza da Napoli. Guido sarà messo alla prova proprio da un compito affidatogli dal padre della ragazza. Sarà in grado di reggere alla pressione dell’incarico?

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Roberto Ferri è intenzionato a riconquistare Marina, approfittando della crisi tra lei e il marito Fabrizio. I due si sono baciati, ma Marina sembra essere ancora legata al marito e non del tutto convinta di gettarsi nuovamente tra le braccia di un uomo che in passato l’ha fatta soffrire. D’altro canto Fabrizio non fa nulla per farsi perdonare dopo lo schiaffo dato alla moglie, e si fa trovare allo studio addormentato, ubriaco, sempre più abbandonato a sé stesso. I Del Bue hanno cercato in tutti i modi di dissuadere la nipote Speranza dal lasciare gli studi. Il compromesso raggiunto era che Speranza rivelasse al padre le sue intenzioni ma in presenza degli zii. Il papà Espedito è finalmente arrivato a Palazzo Palladini e tutto sembra pronto per il confronto; Guido però, a dispetto della promessa fatta a Mariella nei precedenti confronti, decide, all’ultimo minuto, di non spalleggiare la nipote tradendo le aspettative di Mariella e Speranza. Mattia è a piede libero ed è sempre più pericoloso: il suo obiettivo ora è Rossella Graziani. Un ritardo nella consegna da parte del rider rappresenta la miccia che fa esplodere una violenta lite tra Riccardo e Mattia, che per poco non vengono alle mani in ospedale davanti a tutti.

