Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 10 ottobre: Fabrizio dirà la verità a Marina?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Un posto al sole Fabrizio consola Marina per la morte del padre. Questa tragedia l’ha però salvato dal dover confessare alla donna che ama di essere il vero colpevole della morte di suo padre, delitto per il quale è stato accusato Arturo. Preso dal rimorso e non riuscendo a sopportare di vedere Marina così sofferente, Fabrizio dovrà decidere se confessare tutto oppure continuare a tenere il segreto. Si trovano a un bivio anche Renato e Nadia. Nonostante sembri tornata l’armonia fra i due, Adele sta per contattare Renato per portare avanti l’organizzazione del matrimonio di Nico e Susanna e inevitabilmente i due si dovranno incontrare. Nadia teme che un incontro fra i due potrebbe riaccendere la passione in Renato. Mariella, invece, saprà escogitare un piano per riuscire a portare allo scoperto l’imbroglio di Cinzia?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Un posto al sole torna questa sera, giovedì 10 ottobre, alle 20.40 su Rai 3. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata della soap opera partenopea, rivediamo quanto è successo ieri. Arturo, il padre di Marina, ha scoperto chi è stato a uccidere Sebastiano. Dopo uno scontro con Nino, Arturo è molto agitato e chiama la figlia. Marina, però, non risponde al telefono e così Arturo le lascia un messaggio in segreteria dicendo di aver scoperto tutta la verità. Quando Marina sente il messaggio è in compagnia di Fabrizio e si precipita in ospedale dal padre. Fabrizio prova a raccontarle la verità, ma Marina lo interrompe perché ha fretto di vedere Arturo e gli dice che parleranno dopo. Purtroppo Arturo non è più in camera perché è morto subito dopo il litigio con Nino, senza avere avuto la possibilità di rivelare alla figlia la verità. Anche Renato e Nadia arrivano in ospedale perché l’uomo deve togliere il tutore al ginocchio. Per i due è l’occasione per riavvicinarsi e per provare a dimenticare la sbandata di Renato per Adele. Nadia preferisce non farsi domande e apprezza molto la ritrovata serenità in casa Poggi. Susanna arriva allo studio e ha una bellissima sorpresa: Nico e Ugo, infatti, hanno deciso di affidarle la sua prima causa da discutere in tribunale. Mariella, intanto, prova a convincere Guido dell’imbroglio organizzato da Cinzia. Il vigile inizialmente non vuole crederci ma deve cedere alle insistenze della compagna quando al comando dei vigili arriva Mario, il portiere dello stabile dove vive Cinzia, il quale ha capito di essere stato raggirato dalla donna e decide di confessare tutto. Cinzia, infatti, ha finto di essere in difficoltà economica per non pagare l’affitto ma in realtà ha organizzato a casa di Guido un b&b con il quale si è pagata la sua vacanza di tre mesi a Ischia. Mariella è felice di aver smascherato l’inganno e convince Guido a organizzare una vendetta con i fiocchi per riuscire a cogliere Cinzia in castagna. A Guido non resta che cedere alle insistenze della donna perché ancora una volta ha dimostrato di avere ragione.

