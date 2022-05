Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Marina contro Laura, Roberto…

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 12 maggio 2022

Nella puntata di Un posto al sole, in onda oggi giovedì 12 maggio, il conflitto tra il trio Marina, Lara e Roberto è al massimo del suo apice, anche se Roberto vorrebbe cedere ai sentimenti per Marina. Ma Lara riuscirà a scoprire qualcosa di davvero sorprendente. Nei pressi del centro in cui lavorano Giulia e Angela un blitz porta all’arresto del boss della zona che genera non pochi malumori, le due donne rimangono molto impressionate. Nel frattempo Bianca, che sembrava aver capito la lezione, potrebbe tornare nei guai. Silvia e Rossella sono in crisi. Rossella è disperata per la scelta di Riccardo, Silvia non sa che fare con Giancarlo, se seguirlo o meno a Bari, proprio per questo decide di chiedere il parere di Mariella.

Un Posto al Sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Giancarlo ha proposto a Silvia di trasferirsi a Bari con lui: la donna è indecisa, non sa come fare, tiene a Giancarlo, ma a Napoli ha la figlia e il caffè Vulcano. Ritorna in scena Eugenio, il magistrato sembra essere sceso nuovamente in campo con un’operazione contro la camorra, operazione che costerà a Viola pesanti minacce. Viola è fiera di suo marito, ma la paura è evidente e vive in uno stato di ansia. Nel frattempo, Rossella non riesce a superare l’ennesima delusione d’amore, Riccardo l’ha lasciata e lei è disperata. Niko continua a rimanere perplesso dal comportamento di Alberto, che dopo il rimprovero di quest’ultimo di non interferire davanti ai clienti, fa comunque di testa sua.

