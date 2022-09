Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Nunzio in partenza, Franco…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 settembre

Dopo la pausa del fine settimana oggi, lunedì 12 settembre, torna l’appuntamento con la soap opera Un posto al sole, alle 20.55 su Rai 3. Franco è molto preoccupato per la partenza di Nunzio: il ragazzo ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde. Nunzio ritroverà la sua amata, purtroppo non sarà un momento totalmente felice: la Petrone è ricaduta nel vortice della droga e il ragazzo non ci metterà molto a capirlo. I due torneranno a Napoli insieme? Franco sfoga la sua frustrazione contro Roberto Ferri, colpevole delle disavventure della ragazza. Intanto Alberto Palladini decide di riprovarci con Clara e le propone di vivere di nuovo insieme: la donna accetterà la sua proposta?

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un posto al sole Nunzio è alla ricerca di Chiara e ha ingaggiato un detective privato. La ragazza, infatti, ha lasciato Napoli senza di lui, per non rovinargli la vita. L’investigatore ha nuove informazioni per Nunzio.

Marina e Roberto stanno finalmente vivendo il loro amore. La Giordano si è trasferita a Palazzo Palladini per convivere con Ferri. Ma le cose per loro non saranno in discesa: i due riusciranno a stare insieme o saranno troppo gli ostacoli da affrontare? Alberto Palladini ha cercato di convincere Niko ad abbandonare la sua guerra legale contro Micaela, ma senza successo. Ora l’avvocato vuole ristrutturare il seminterrato con l’aiuto di mastro Peppe: cosa avrà in ment?

