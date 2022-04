Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Bianca sempre più nei guai

Un posto al sole, le anticipazioni del 13 aprile

Cosa succederà nella puntata di oggi, mercoledì 13 aprile, della soap opera Un posto al sole? Nunzio ha molta difficoltà ad aiutare Chiara a uscire dal brutto giro di droga. Lara, intanto, cerca di nuovo a spingerla a parlare del brutto incidente mortale che ha affrontato il padre. Riccardo si allarma per un momento di vicinanza con la sua ex moglie e quindi prende una decisione che Ross aspettava da tanto tempo. Dopo un primo tentativo che non si è concluso al meglio, Bianca riuscirà a prendere il telefono di Viola per concludere la challenge online?

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Ricapitoliamo cosa era successo nella puntata del 12 aprile di Un posto al sole. A Napoli è arrivato il fratello di Riccardo e quindi l’uomo è costretto a ripensare a un dolore mai risolto totalmente prima d’ora: il tradimento della moglie Virginia con l’uomo. Tra i due c’è un duro confronto e il medico di Un posto al sole invita il fratello a non farsi più vedere: con lui, infatti, c’è ancora moltissimo in sospeso. Bianca riceve ancora una proposta misteriosa attraverso una challenge online e questa volta non può fare passi falsi: dovrà raggiungere l’obiettivo. La sfida questa volta prevede il rubare il telefono di Viola, sua professoressa, ma proprio quando ci prova, in macchina, Gimmy la scopre. Guido deve risolvere un piccolo problema che si è creato, ovvero dovrebbe trovare una soluzione all’invito che ha fatto a Michele per Pasqua, sapendo che ci saranno già Silvia e Giancarlo a pranzo. Prima di dare la notizia all’amico, Guido decide di parlare con Filippo per invitarlo ad assumere nuovamente il giornalista di Un posto al sole a Radio Golfo. Ric deciderà di confrontarsi con Virginia e tra i due scatterà un bacio che potrebbe creargli non pochi problemi con Rossella.

