Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 13 novembre: il segreto di Silvia

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 13 novembre

Un Posto al Sole torna in onda stasera, 13 novembre 2020, andiamo a leggere le anticipazioni in merito alla puntata. Silvia vive un grandissimo segreto, ma non riesce a confidarlo al marito, anzi frappone tra di loro un vero e proprio muro. Rossella invece si troverà di fronte a una giornata molto complicata. Niko ha ricevuto una telefonata da Beatrice, sua collega e amica. Questa le ha proposto un colloquio di lavoro per lo Studio Leone. Ricordiamo che si era licenziato dallo Studio Navarra dove lavorava perché non voleva più incontrare Susanna. Dopo alcune notti di svago eccessivo però per lui iniziano ad esserci possibilità concrete che potrebbero portarlo a sorridere almeno in vista del futuro quando spera di mettere nuovamente in ordine la sua vita.

Un Posto al Sole, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Non è stato un periodo molto facile per Giulia che si è ritrovata a dover gestire una situazione complicata. Di fronte infatti c’è la feroce protesta di chi non accetta come una famiglia rom sia stata scelta per l’assegnazione di una casa popolare. Tra Bice e Cotugno sembra essere esploso qualcosa di molto importante, tanto che potrebbero aver passato una serata insieme. Mariella dovrà stare attenta perché Salvatore sembra aver capito quello che gli sta nascondendo la donna. Niko vive un momento complicato dopo aver lasciato il lavoro, ma pare che per lui ci sia uno spiraglio interessante verso il futuro.



