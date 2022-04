Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 14 aprile: tensioni tra Michele e Chiara?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 14 aprile 2022

Nella puntata di oggi, giovedì 14 aprile, della soap opera “Un posto al sole” Marina è insofferente per la difficile relazione con Fabrizio, ma il marito non si rende conto della criticità della situazione e le organizza una romantica sorpresa. Michele incontra Chiara, ma per lui ci sarà una spiacevole sorpresa: non sapendo che la Petrone è dipendente dalla droga, litiga con la stessa e ricominciano gli screzi tra loro. Nunzio vuole aiutare Chiara, ma Lara non molla la presa, spinta da Roberto vuole riuscire a ricattare la giovane imprenditrice. Bianca comincia a fare i conti con la propria coscienza.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Nunzio è intenzionato ad aiutare Chiara e a liberarla dalla sua dipendenza dalla droga, ma Lara non molla e vuole cercare di condurre Chiara in un inganno costringendola a parlare di nuovo di quanto accaduto durante l’incidente del padre. Bianca vuole portare al termine la sua missione e rubare il cellulare a Viola per non uscire dal gioco, ci riuscirà? Riccardo prende una decisione, dopo aver ragionato su quanto gli ha detto Rossella e aver compreso di trovarsi al limite, cosa deciderà?

