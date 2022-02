Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Marina lascia Napoli

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 14 febbraio

Anche a Un Posto al Sole è il giorno di San Valentino. Cosa succederà nella puntata di oggi, 14 febbraio? Le varie coppie sono alle prese con il giorno degli innamorati. Samuel sembra aver finalmente conquistato il cuore di Speranza ed è pronto a passare con lei il 14 febbraio, quando ad un certo punto tutto si mette contro di lui. Rossella deve invece vedersela con l’apparente cinismo di Riccardo, alle prese con la burocrazia del divorzio da Virginia. Tra Chiara e Nunzio proseguono i problemi e le incomprensioni. I due ragazzi si sono lasciati perché il figlio di Franco crede che la ragazza lo tradisca, ma non è così. Nonostante sia chiaro l’amore reciproco, i due non riescono a comprendersi e dunque passeranno anche la giornata degli innamorati separati.

Levante, è nata la figlia: si chiama Alma Futura/ “Indimenticabile, sono fortunata”

Roberto Ferri deve subire l’ennesima partenza di Marina Giordano. L’imprenditore di Un Posto al Sole, disilluso, sembra deciso a chiudere con i sentimenti e sfoga il suo malessere su Lara, con la quale ha da tempo una relazione occasionale. La Giordano, intanto, lascia Napoli insieme a Fabrizio, nonostante ami Roberto. Ma dove eravamo rimasti con Un Posto al Sole?

Kabir demolisce Manila "Farebbe tutto per vincere il GF Vip"/ "La più furba di tutti"

Un Posto al Sole, riassunto della puntata dell’11 febbraio

Cosa è successo nell’ultima puntata di Un Posto al Sole? Roberto ha fatto di tutto per conquistare di nuovo Marina e ce l’ha fatta, ma anche se lei prova dei sentimenti per lui, decide di andare via da Napoli. Rossella riesce a tirare su l’umore a Graziano, suo amico e giovane paziente affetto da un tumore. Riccardo è ritornato da poco tempo dal Trentino Alto Adige e le paure di Rossella non si sono calmate: la donna, infatti, non ha accetto la separazione dal marito e la questione finirà in tribunale.

Intanto Roberto, dopo il bacio con Marina all’evento, decide di lasciare definitivamente Lara, con la quale aveva da tempo una relazione occasionale. Bianca non va bene a scuola: ha preso tre insufficienze. L’assenza della madre, Angela, si fa sentire. L’assistente sociale di Un Posto al Sole è infatti in Sicilia per lavoro e la bambina soffre la mancanza della mamma, che sarebbe dovuta tornare per il weekend ma che a causa del lavoro non è riuscita a salire a Napoli. Franco sembra molto arrabbiato e sembra pronto a partire con la figlia per la Sicilia.

Soleil Stasi lascia il fidanzato dopo San Valentino?/ Nessun pensiero da lui, ha paura di perderlo e rivela..

© RIPRODUZIONE RISERVATA