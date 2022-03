Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Marina e Fabrizio a Napoli!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 14 marzo, di “Un posto al sole” Marina e Fabrizio sono di nuovo a Napoli. Roberto è molto sorpreso visto che l’imprenditrice lo aveva salutato con un addio struggente in cui dichiarava tutto il suo amore per lui, ma sceglieva Fabrizio. Qualcosa però è cambiato nel loro rapporto… Raffaele arrabbiato perché il foglio ha deciso di lasciare il Vulcano si scontra con Ornella e trascorre la notte con Elvira, la madre di Samuel. Nunzio deve trovare il giusto abito da indossare per un evento mondano a cui accompagnerà la sua Chiara: la loro storia durerà?

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 14 marzo: Stefania chiede aiuto a Marco

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole“ le sorelle Cirillo hanno creato un atmosfera di tensione molto forte, la pace e al quiete che si era creata tra Niko e Susanna sembra aver perso il giusto equilibrio. Nunzio vuole vendetta, mentre la sua amata Chiara si sta facendo abbindolare da Lara. Raffaele non riesce ad accettare che Patrizio voglia abbandonare il Vulcano per andare all’avventura. Il padre ritiene che il figlio sia presuntuoso ed eccessivamente ambizioso. Ornella è dalla parte del figlio e inevitabilmente ne nasce uno scontro tra la coppia. Giulia è triste, ha paura di perdere Jimmy, decide di confidarsi con Serena sulla situazione. Rossella si trova suo malgrado in un faccia a faccia con Virginia a e Crovi per una situazione di lavoro.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Finn scopre la verità, perdonerà Steffy?Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Steffy racconta tutta la verità a Finn

