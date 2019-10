Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Diego in crisi?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 14 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, Diego si troverà in una situazione molto scomoda. In realtà infatti, Beatrice non si sente minacciata da Diego e non accetta queste intromissioni nella sua vita. Diego rischierà di essere denunciato da Aldo e di perdere non solo la donna che ama ma pure la libertà. Intanto Raffaele proverà a fare di tutto per trovare lavoro al figlio e arriverà addirittura a caldeggiare la sua candidatura come cameriere al Caffè Vulcano. Marina Giordano, invece, si troverà a dover fronteggiare il dolore, pressata da Elena che vorrebbe la madre con sé a Londra, pure per stare vicino alla nipote in un’età molto delicata. Ma la donna sente di avere ancora molte cose da sistemare a Napoli e vuole ancora scoprire il nome dell’artefice della rovina di suo padre Arturo.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Renato è ancora incredulo e non riesce ad accettare l’idea che Nadia l’abbia lasciato. A peggiorare la situazione è anche la venuta di Giulia che, avendo visto Nadia andare via con tutte le valigie, vuole sapere dall’ex marito cosa sia successo. Renato però reagisce molto male e la caccia via. Poco dopo arrivare anche Nico e a quel punto Renato è costretto a raccontare al figlio che la compagna lo ha abbandonato, omettendo di raccontare però quali sono i motivi di questa decisione. Giulia, intanto, va a cena da Raffaele e Ornella anche per riprendersi dal duro scontro che ha avuto con Renato. A cena con gli amici, Ornella ha modo di confrontarsi soprattutto per quanto riguarda la proposta di Dennis di avere un rapporto aperto. Ornella glielo sconsiglia vivamente perché sa che per una donna come lei riuscire ad accettare uno o più tradimenti è davvero molto difficile. Giulia riflette sulle parole dell’amica ma non sa quale decisione prendere per non rischiare di perdere l’uomo che ama. Tutti il giorno dopo si preparano ad andare al funerale del padre di Marina: da Londra sono arrivate anche Elena e Alice per stare vicino alla nonna. La Giordano non sa se continuare con la causa per riabilitare la memoria del padre o lasciarsi semplicemente travolgere dal dolore. Raffaele invece è preoccupato per il figlio Diego. Il ragazzo non riesce a trovare lavoro ma al tempo stesso sembra preso da altre faccende. In effetti Diego più che cercare lavoro passa le sue giornate sotto casa di Beatrice nella speranza di incontrare la ragazza. Non si è mai rassegnato alla fine della loro storia e vorrebbe riconquistarla. Vede nell’avvocato Aldo, però, un ostacolo al raggiungimento del suo obiettivo. In effetti Aldo, pur avendo raccontato all’amico Eugenio di aver lasciato Beatrice per poter recuperare il suo rapporto con la moglie, in realtà continua a pensare alla ragazza. Durante una cena a casa con la moglie ed Eugenio la tensione si fa palpabile e la donna non perde occasione per rinfacciare al marito la sua assenza e la lontananza non solo fisica ma pure mentale. La donna non si sbaglia, Aldo è ancora molto preso da Beatrice e a fine serata, quando la moglie è a letto a dormire, Aldo prova a contattare la giovane avvocatessa per proporle un appuntamento. Ma Beatrice non è disposta a cedere e non si accontenta delle briciole di tempo di Aldo. La mattina dopo Aldo si presenta sotto casa di Beatrice per costringere la ragazza ad ascoltarlo. Ma proprio quando Aldo sta dicendo alla ragazza che lo ama, spunta Diego come una furia e si scaglia addosso ad Aldo per picchiarlo e intimargli di stare lontano da Beatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA