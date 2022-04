Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Chiara ricattata, Nunzio…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 aprile

Un Posto al Sole continua la sua avventura su Raitre da più di vent’anni. Ipersonaggi della soap opera sono divenuti volti familiari per le famiglie che ogni sera non perdono l’appuntamento fisso con gli inquilini di Palazzo Palladini. Un pre-serale che si conferma sempre per share e audience, tanto è vero che il suo successo non riguarda il pubblico campano, set della soap, ma ingloba un pubblico nazionale e anche internazionale. Tante tematiche, diversi i ruoli sociali impiegati, armonia, tristezza e comicità grazie ai volti più storici che si intrattengono in bellissime gang, ma cosa accadrà nella puntata in onda questa sera?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 aprile: il figlio che aspetta Steffy è di...

Nella puntata di Un posto al sole del 15 aprile, Lara ricatta Chiara e Nunzio non è a conoscenza di questa situazione e cerca invano di aiutarla. Dopo la sorpresa di Fabrizio, Marina si rende conto che deve prendere una decisione: sceglierà il marito o ritornerà tra le braccia di Roberto? Bianca deve affrontare la chellenge, si trova in una situazione davvero pericolosa, qualcuno la aiuterà?

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 14 aprile: tensioni tra Michele e Chiara?

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, troviamo una Bianca alle prese con una chellenge che la sta portando a diventare aggressiva e maleducata nei confronti dei propri familiari. Questa chellenge che colpisce molti minori li costringe ad azioni per delle gare e stavolta a Bianca è stato chiesto di rubare il telefono della sua insegnante Viola. Franco, sempre più nervoso si arrabbia, mette in punizione la figlia, convinto che questo malessere sia colpa dell’assenza di Angela presa dal lavoro in Sicilia. Chiara è allo stremo, la sua dipendenza dalla droga la rende insofferente e debole tanto è vero che si trova alle prese con Lara, che fingendosi sua amica cerca di farle rivelare informazioni compromettenti. Michele e Silvia hanno chiuso il loro matrimonio chiedendo la separazione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Brooke non si fida ancora di Thomas

Nella puntata del 14 aprile Michele inizia la sua nuova avventura in radio grazie all’intervento di Filippo, incontrata Chiara nota una tensione e pensa che la ragazza sia ancora in collera con lui, ma non sa che la Petrone ha problemi ben più importanti come la sua dipendenza dalla cocaina. Proprio dello stato di debolezza di Chiara ne approfitterà Lara cercando di far cadere nella sua trappola l’impeditrice. Fabrizio, innamorato di Marina, decide di sorprendere la moglie, ma non sa che la stessa sta attraversando un periodo di crisi proprio sul loro matrimonio. Bianca comincia a sentirsi in colpa nei confronti di Viola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA