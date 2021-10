Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 15 ottobre: Roberto alle prese con Cristina

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 15 ottobre, della soap opera “Un posto al sole” continuano le indagini per scoprire l’aggressore di Susanna, ma Niko sembra essere ormai allo stremo, la sua amata non si sveglia e non si riesce a risolvere il caso giudiziario. Alberto esce vincitore dal contenzioso aperto per conto di Guido e riceve il suo primo pagamento come avvocato, soddisfatto riesce anche a risolvere le tensioni con Clara, giungendo a un equo compromesso. Roberto deve fare i conti con una Cristina cresciuta, anche la sua piccolina sta diventando grande e lui con malinconia deve accettare il fatto. Marina si avvicina sempre di più a Roberto, rimasta scottata dal comportamento di Fabrizio aggressivo e poco comprensivo nei suoi confronti.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Rossella non ama far coincidere il lavoro con l’amore e del resto le tensioni tra Riccardo e Ornella la portano a prendere una decisione sul suo futuro in reparto e un’eventuale relazione con Riccardo. Ornella spiega a Rossella il perché della lite con Riccardo. Rossella si confida con Vittorio che la sprona a buttarsi nella storia con Riccardo. Rossella autorizza Riccardo a corteggiarla. Riccardo si scusa per il bacio e cerca di sdrammatizzare. Finalmente Renato è libero, decadono le accuse a suo carico, il figlio Niko ne è felice, ma lo stress maturato per l’aggressione a Susanna non aiuta e per quanto sembra paradossale sarà proprio Renato ad aiutare il giovane avvocato. Adele decide di lasciare Palazzo Palladini ma non sa come mandare via da casa sua il suo ex compagno traditore. Le debolezze di Fabrizio sembrano avvicinare Marina sempre di più a Roberto, alle prese con la piccola Cristina. Roberto è geloso di Jimmi. Renato si sente male.

