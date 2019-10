Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 16 ottobre: Marina si vendicherà?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Un Posto al Sole torna in onda anche oggi, 16 ottobre, con Marina fa i conti con il lutto dovuto alla morte del padre ritrovato da poco, ma il suo desiderio di rendergli giustizia non si affievolisce. Ignara del fatto che il vero assassino sia Fabrizio, trova coraggio nel conforto che l’uomo le dà. Andrea e Arianna sono pervasi dalla gioia dovuta all’avviamento delle pratiche di adozione, ma Alice non sembra essere contenta come tutti. Vittorio è distrutto dopo la fine della storia con Alex e non riesce a concentrarsi sul lavoro e sugli studi. Non riesce a capire il motivo per cui Alex l’abbia lasciato e il padre tenta di dargli conforto, ma Vittorio si chiude a riccio. Dopo la decisione di Nadia di lasciare Renato, Giulia cerca di capire i motivi della dura decisione di Renato. Nonostante ciò, i sentimenti di Renato non cambiano e lui non riesce ancora a superare la sbandata che ha avuto nei confronti di Adele. Raffaele cerca di far ragionare Diego che, dopo l’ennesima scenata di gelosia a Beatrice e il pugno ad Aldo, viene minacciato dalla ragazza che se continuerà a seguirla lo denuncerà per stalking. Il ragazzo sembra aver capito di aver sbagliato, ma sarà davvero così o avrà bisogno di un aiuto concreto? Aldo viene ricoverato ed è in condizioni critiche e mentre Beatrice gli sta vicino senza dare nell’occhio, Delia accorre in ospedale con il supporto di Eugenio. Diego è sparito e Raffaele non riesce a mettersi in contatto con lui. Da quando Andrea e Arianna hanno ricevuto il via libera per l’adozione, Alice cova delle gelosie verso il padre e cerca di coltivare di più il rapporto con lui. Tuttavia, si sente esclusa e a pagarne potrebbe essere proprio la piccola Mia. Intanto, Salvatore è riuscito a ottenere una cena romantica col dottor Sarti ed è al settimo cielo, ma potrebbe non andare esattamente secondo le sue aspettative.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Fabrizio tenta di convincere Marina ad abbandonare la causa del padre, ma vedendo che la donna è ferma sulla sua decisione, le offre il suo supporto per evitare che cominci a sospettare qualcosa. Raffaele assicura a Beatrice che Diego non farà più sciocchezze e il ragazzo le chiede scusa. Intanto, Ornella si confida con Giulia e quest’ultima si offre di aiutare Diego. La donna prova a convincere il ragazzo che ha davvero bisogno di un aiuto psicologico e gli propone di metterlo in contatto con degli psicoterapeuti di sua conoscenza, ma Diego insiste sul fatto che sta bene, che non lo farà più e che gli serve solo un po’ di tempo. Arianna e Andrea sono al settimo cielo per la notizia dell’adozione e cominciano già a fare progetti su come sarà il bambino e come si dovranno comportare. Intanto Diego rifiuta l’invito a cena del padre e, fingendo di andare a casa sua, si reca al Vulcano per comprare un’intera bottiglia di whisky. Nel frattempo, Aldo va a casa di Beatrice e le promette che lascerà la moglie perché la ama e, nonostante l’iniziale riluttanza della ragazza, i due si abbandonano alla passione. Non sanno però che Diego si è di nuovo appostato sotto casa della ragazza per spiarli e che ha visto l’uomo entrare in casa di Beatrice. Non appena Aldo esce, Diego ormai ubriaco, mette in moto la macchina e investe l’uomo ignaro del pericolo.

