Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: tensione tra Franco e Nunzio

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 17 febbraio, della soap opera “Un posto al sole” il comportamento di Nunzio crea grande attrito tra lui Franco. Katia è costretta ad affrontare una non facile situazione con il suo compagno Giovanni, deciso a non perderla. Rossella si trova a fare i conti con i limiti della medicina: purtroppo il suo amico Corrado è davvero molto grave. Lara fa di tutto per rientrare nella vita di Roberto Ferri.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole” grandi protagonisti sono stati Roberto e Marina: l’imprenditrice confessa a Ferri di essere ancora innamora di lui, ma nonostante ciò decide di partire e andare via perché ha troppa paura del loro rapporto. Roberto la prende in mala modo e ubriaco si sfoga con Lara, che però cerca di girare la situazione a suo favore. La donna, infatti, vuole prendere il posto di Marina nel cuore di Ferri. Finalmente è scoppiatp l’amore tra Speranza e Samuel. Franco è pronto a partire con Bianca per andare a trovare Angela in Sicilia, ma ancora non sa che Nunzio ne ha combinata un’altra a cantieri, dove ha affrontato a muso duro Roberto Ferri.

