Le anticipazioni di Un posto al sole parlano di una Viola in crisi e di una Mariella che cerca l'aiuto di Silvia per riprendersi Guido.

Un posto al sole: anticipazioni puntata 17 giugno 2025

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda martedì 17 luglio parlano di una Viola sempre più in crisi a causa del giudizio dei colleghi e dei genitori degli altri alunni. Durante il confronto con la madre di Matteo, Viola non è riuscita a controllarsi e a mantenere la calma e la situazione ha sollevato i giudizi dei colleghi. Nonostante Viola sia sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta, avere tutta la scuola contro le scatenerà una serie di dubbi e la manderà in uno stato di profondo sconforto.

Diletta Leotta debutta come attrice/ Ecco che ruolo farà nella fiction Don Matteo su Rai1

Tutti gli insegnanti, infatti, approfitteranno della situazione per farle sapere di essere profondamente delusi dal suo atteggiamento spiegandole che si sarebbero aspettate una reazione diversa. Di fronte a tale giudizio, Viola non riuscirà a nascondere il proprio stato d’animo.

Mariella e Guido e l’aiuto di Silvia: cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda domani 17 giugno 2025, poi, si concentrano su Mariella e Guido. La fine della storia d’amore con Claudia ha distrutto totalmente Guido che sembra non essere in grado di reagire. Mariella appare profondamente preoccupata e sembra disposta a tutto non solo per aiutarlo, ma anche per riconquistarlo.

Anticipazioni Tradimento, 17 giugno 2025/ Yesim recupera i soldi, Tarik scopre la verità sulla chiavetta

Mariella e Guido, così, chiederanno aiuto a Silvia che, però, si rifiuterà di mettersi in mezzo nelle loro questioni sentimentali. La scelta della Graziani si rivelerà quella giusta perché sia Mariella che Guido, poi, ricadranno negli stessi errori. Rossella, nel frattempo, farà fatica a fare i conti con il passato a causa del ritorno di una donna a lei spiacevolmente legata. Distrutta e ansiosa, riuscirà a trovare conforto solo in Nunzio.