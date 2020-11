Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 17 novembre: Silvia e Michele in crisi

Questa sera, martedì 17 novembre, su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la soap opera Un Posto al Sole. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata facciamo il punto di quanto successo ieri sera. Giulia arriva in ospedale con una vistosa ferita alla testa, Rossella dovrebbe prendersi cura di lei ma è paralizzata dall’emotività e non riesce a fare il suo lavoro. Giulia racconta di essere stata spinta da qualcuno mentre cercava di andare dalla famiglia di rom che ha aiutato. Renato è molto agitato per il colloquio di Niko. Dopo il mancato matrimonio con Susanna, Niko non è riuscito a gestire il suo lavoro allo Studio Navarra. È stata Beatice a fissargli un colloquio allo Studio Leone, dove lei lavora. Rossella parla con Patrizio della difficile situazione dei suoi genitori.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 NOVEMBRE

A Un posto al sole dopo aver cenato insieme Patrizio e Rosella si ritrovano a fare l’amore. I due ragazzi non sanno come gestire la situazione e cercano consiglio dai loro amici Alex e Vittorio che sperano di rivederli insieme. Intanto Giulia cerca di fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che rifiutano la presenza della famiglia di origini rom. Intanto Niko inizia a lavorare nello studio Leone, ma Susanna si sente sempre più in colpa. Il ragazzo scoprirà la verità sulla sua assunzione? Silvia riflette sul suo rapporto con Michele: i due troveranno una soluzione ai loro problemi?



