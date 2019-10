Un Posto al sole/ Anticipazioni puntata 17 ottobre: Andrea e Alice verso la rottura?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 OTTOBRE

Ancora un altro successo per Un posto al sole che continua a portare a casa un ottimo 7%, o poco più, di share, per la gioia dei fan che hanno davanti ancora un anno di storie e di intrecci da seguire e risolvere. In queste ultime puntate della settimana la tensione sarà alle stelle, almeno in alcuni casi. In particolare, in ospedale Beatrice viene mortificata amaramente, mentre Raffaele affronta il figlio esprimendo il suo sospetto peggiore. Dopo tutta la gioia per la questione dell’adozione, Andrea si rende conto che in effetti sta escludendo Alice dal percorso che sta intraprendendo e cerca di trovare un modo per riparare la situazione. Salvatore Cerruti sta per farsi scappare l’occasione di vivere un grande amore a causa delle sue insicurezze.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI

Dopo l’incidente di Aldo nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, accorrono tutti in ospedale, mentre Raffaele non riesce a trovare il figlio che sembra essere scomparso. Dopo la bella notizia dell’avvio delle pratiche di adozione, Andrea e Arianna sono pazzi di gioia, ma Alice si sente esclusa e di questo se n’è accorta anche Elena. Marina è distrutta dopo la morte del padre, ma il suo spirito di giustizia non si affievolisce e resta forte, anche grazie al supporto di Fabrizio. Quando Beatrice vede Aldo a terra, lo porta all’ospedale, ma quando chiede di poter stare con lui, glielo vietano in quanto non c’è nessun legame di parentela e la ragazza si sente avvilita. Alice, per tentare di coltivare il rapporto col padre, lo invita a una mostra fotografica, ma Andrea declina l’inclino dato che il giorno dopo ha un appuntamento per l’adozione con Arianna. La figlia le ricorda che hanno solo pochi giorni da passare insieme, ma il padre è costretto a rifiutare comunque l’invito e Alice cerca di mascherare la sua delusione. La moglie di Aldo arriva in ospedale e chiama subito Eugenio per avvisarlo dell’incidente dell’amico. Cerruti dopo essere riuscito ad ottenere un appuntamento col dottor “Stranamore”, si prepara facendosi mille paranoie. Elena nota il malcontento della figlia e le propone di andare a fare compagnia al padre in cucina al Vulcano, ma quando Alice arriva lì trova il padre intento ad abbracciare Mia. Andrea fa sedere le due ragazzine allo stesso tavolo, sperando che facciano amicizia. Tuttavia, Alice, pervasa dalla gelosia, dice in maniera molto chiara alla povera Mia che non vuole fare amicizia e Andrea sente tutto, cominciando a capire quale sia il problema della figlia. Arriva finalmente il fatidico appuntamento di Cerruti col dottore. Il pranzo sembra andare bene, ma Salvatore scopre che al dottore non piacciono assolutamente i tatuaggi e chi li porta e lui ne è ricoperto. Nel frattempo, Raffaele si confida con Giulia e le racconta dell’incidente di Aldo. Nonostante Giulia cerchi di tranquillizzarlo, dicendogli che Diego non potrebbe mai fare una cosa del genere, Raffaele è convinto che sia stato proprio Diego a investire l’avvocato. Riuscirà Raffaele a ritrovare il figlio e farlo ragionare?

