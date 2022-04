Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 aprile: confronto tra Viola e Ornella

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 aprile

Un Posto al Sole accompagna gli spettatori anche nel giorno di Pasquetta. Come ogni anno la puntata va di pari passo a quelle che sono le celebrazioni, si cerca infatti di seguire una messa in onda che possa rispecchiare i giorni di visone del telespettatore. L’appuntamneto rimane fisso dal lunedì al venerdì alle 20.30, tanto è vero che anche il lunedì dell’angelo andrà in onda un Posto al Sole per il piacere.

Nella puntata del lunedì dell’Angelo, l’atmsfera al Vulcano è allegra per la fine del corso da sommelier. Viola e Ornella si trovano a parlare e riflettono sull’importanza dell’amore e su non dare mai per scontate le persone. Chiara trovandosi in difficoltà parla con Marina che sembra volerla aiutare, mentre continua a scontrarsi con Nunzio, che proprio non riesce a capire perché lei non vuole farsi aiutare e non sa nulla del ricatto.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate del mese di aprile di Un posto al sole abbiamo trovato una Chiara sempre più dipendente dalla droga al punto che cade nel tranello di Lara. Chiara è stata, infatti, ricattata da Ferri, venuto a sapere il fatto che è stata Chiara a uccidere il padre mettendosi alla guida ubriaca. Chiara è costretta a vendere l’albergo tanto amato dal padre per non essere denunciata. Bianca, dopo una crisi e un momento di rivolta nei confronti dei genitori, decide di abbandonare quel gioco assurdo che la portava a sfide sleali e fa pace con i genitori e la nonna.

Angela ritorna a casa per le feste di pasqua. Marina decide di dire la verità a Fabrizio, lei è insicura dei suoi sentimenti per lui e vuole lasciare il marito.

Nella puntata di Un posto al sole del 15 aprile, Micaela per le feste pasquali si ripresenta a Palazzo Palladini in visita al figlio. Proprio per passare questa festività in modo alternativo fa una strana proposta a Niko. Niko accetterà? Chiara ormai è sotto ricatto da Ferri e Lara e non sa cosa fare, al decisione da prendere è parecchio rischiosa tanto è vero che creerà nuovi attriti con Nunzio. Marina, dopo aver confessato a Fabrizio di avere dei dubbi sul loro rapporto, si trova a prendere con Fabrizio una decisione importante per la loro vita. Fabrizio cerca di riconquistare la moglie, am nulla sembra convincere la Giordano, forse ancora innamorata di Roberto.











