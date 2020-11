Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 novembre: Patrizio affronta Rossella

Questa sera, martedì 17 novembre, su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la soap opera Un Posto al Sole. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata facciamo il punto di quanto successo ieri sera. Rossella e Patrizio si risvegliano insieme, evidentemente imbarazzati per quanto appena successo. Niko inizia a lavorare allo studio Leone, ma il lavoro non è come si immaginava. Giulia, dopo l’aggressione, è molto preoccupata per la famiglia di origini rom che continua a subire minacce dai condomini. Silvia e Michele non riescono a comunicare tra loro, l’uomo vorrebbe parlare di quanto successo la sera dell’aggressione ma la moglie lo respinge. Silvia nasconde qualcosa? Patrizio si confida con Alex, mentre Rossella parla con Vittorio: i due amici li spingono a fare chiarezza sui loro sentimenti.

UN POSTO AL SOLE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 NOVEMBRE

Vediamo cosa succederà nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda oggi mercoledì 18 novembre su Rai 3. Patrizio, incitato dagli amici Alex e Vittorio, decide di affrontare Rossella e di mettere in chiaro i suoi sentimenti. Stando a quanto riportato sul settimanale Telepiù, quando Patrizio andrà in università per parlare con lei, Rossella apparirà piena di dubbi e non così propensa a ricominciare la loro storia d’amore. Ilaria, compagna di studi di Rossella, approfitterà della situazione per farsi avanti con il ragazzo? Michele fa un passo falso in radio e Silvia capisce che è arrivato il momento di affrontare la situazione. La famiglia rom ha lasciato l’appartamento e Giulia vorrebbe in qualche modo sensibilizzare gli abitanti del quartiere, che ha fatto di tutto per farli andare via.



