Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 novembre: Rossella ha perdonato Silvia?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 novembre

Nella puntata di oggi, giovedì 18 novembre, della soap opera “Un posto al sole” Chiara Petrone viene coinvolta con il padre in un incidente d’auto. I due vengono trasferiti d’urgenza in ospedale, ma mentre per la giovane la speranza è rappresentata da un’operazione (per quanto delicata), le condizioni del padre Giancarlo fanno temere il peggio. A proposito di vicende sanitarie, protagonista in corsia sarà ancora una volta Rossella, costretta suo malgrado a fare i conti non solo con l’ostilità crescente tra Ornella Bruni e Riccardo Crovi, ma anche con il carattere di quest’ultimo. A Ornella, Rossella è legata da un rapporto di lungo corso cementato dalla stima, ma per lei risulta difficile prendere apertamente posizione contro il giovane medico che le fa battere il cuore. Nel frattempo Silvia si sfoga con Guido confessandogli il suo timore: la figlia riuscirà mai a perdonarla veramente per il fatto di aver tradito Michele?

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole” Roberto Ferri è deciso a riconquistare Marina Giordano. Per raggiungere il suo obiettivo, sembra fare affidamento sulla rediviva Lara Martinelli. Nonostante i rapporti burrascosi con la rivale Marina, e al netto dei sentimenti nei confronti dello stesso Ferri, Lara sembra intenzionata ad assecondare il manager in ogni sua mossa. Marina ha già vissuto come un affronto il suo reintegro nei cantieri: d’altronde quella di estromettere Lara era stata l’unica condizione posta dalla Giordano tempo addietro, e Roberto era parsa accettarla. Dal suo ritorno a Napoli, però, la Martinelli ha sparigliato le carte: eppure qualcosa non sembra andare come Roberto vorrebbe… Infine a Palazzo Palladini si celebra il ritorno di Susanna. La Picardi ha appena fatto ritorno dall’ospedale dopo la terribile aggressione subita da Mattia. La giovane al suo rientro è stata accolta da un comitato di accoglienza caloroso: il più felice è apparso il piccolo Jimmy, che in passato aveva sofferto non poco la rottura tra la ragazza e il padre Niko. Il suo ritorno fra le mura amiche, tra i sorrisi di Renato e Giulia, ma anche Raffaele, Franco e Angela, sembra sancire in maniera definitiva la fine di un incubo e l’inizio di un nuovo importante capitolo in compagnia di Niko.

