Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 2 novembre: Mattia si avvicina a Rossella

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 2 novembre, della soap opera “Un posto al sole” Mattia cerca di avvicinarsi a Rossella. Il rider del Vulcano diventa sempre più rabbioso e frustrato quando qualcuno “si intrometterà” tra lui e la ragazza: si tratta del dottor Crovi? A Palazzo Palladini Irene è in difficoltà per l’arrivo della piccola Beatrice: la bambina, nonostante sia felice dell’arrivo della sorellina, si sentirà trascurata dalla famiglia troppo impegnata a prendersi cura della nuova arrivata. Nel frattempo Vittorio sembra finalmente aver sciolto ogni indugio verso Speranza ed essere pronto ad iniziare con lei una relazione seria; ci sarà però un evento che all’improvviso bloccherà questa intenzione. Quale sarà l’avvenimento che mischierà di nuovo le carte in tavola?

Una vita/ Anticipazioni puntata 2 novembre: Antonito nei guai con il partito

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Serena ha affrontato un parto difficile ma ora può finalmente godersi la sua piccola Beatrice. La Cirillo torna dunque a Palazzo Palladini ma non viene accolta da tutti con l’entusiasmo previsto: la figlia Irene infatti, nonostante sia contenta dell’arrivo di Beatrice, mostra gelosia per le attenzioni rivolte da parte del padre alla neonata e si sente trascurata. Nel frattempo Speranza è tornata a Napoli. La ragazza vuole interrompere gli studi presso la facoltà di Veterinaria. Gli zii, Guido e Mariella, non sono ovviamente d’accordo e cercano in tutti i modi di dissuadere la nipote da questa affrettata decisione, pregandola di pensare di più alle conseguenze negative che questa scelta potrebbe avere sul suo immediato futuro. Speranza però non sembra molto incline a seguire i suggerimenti dei Del Bue e risulta tra l’altro distratta dall’evolversi della sua storia con Vittorio; sembra infatti che tra i due ragazzi abbia preso piede una strana relazione e le cose non sembrano andare nel verso sperato.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 1° novembre: la confessione di CaminoUn posto al sole/ Anticipazioni 1° novembre: Michele vuole riconquistare Silvia ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA