Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 2 settembre: Silvia torna a Napoli, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 settembre

Questa sera, venerdì 3 settembre, alle 20.50 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Un posto al sole. Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini sono ancora sconvolti per quanto successo a Viola e Susanna e non sarà facile riprendersi. Silvia torna a Napoli dopo le vacanze trascorse con Giancarlo. La figlia Rossella la informa di tutto quello che è successo. La direttrice de Il Vulcano è sconvolta e sopratutto è preoccupata per Diego, suo stretto collaboratore e fratello di Viola. Silvia ascolta con grande partecipazione i racconti di Diego e delle giornate da incubo che hanno trascorso tutte le persone a loro care.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un posto al sole le condizioni di Viola sono ancora disperate. La figlia di Ornella e Raffaele è entrata in coma a causa delle ferite riportate dopo l’aggressione subita da parte di Valsano. Al suo capezzale ci sono la madre e il marito magistrato Eugenio Nicotera. L’uomo si sente in colpa per l’aggressione subita dalla moglie. Le condizioni di salute di Susanna, invece, sembrano in via di miglioramento. Al suo risveglio trova Niko, tornato da Maratea, che le fa un’inaspettata proposta: “Sposiamoci in ospedale”. Mentre Franco Boschi aiuta la polizia a catturare Lello Valsano, Susanna e Niko si sposano in ospedale ma subito dopo la cerimonia la ragazza si sente male. “Sei bollente“, esclama Niko prima che la moglie perda i sensi…

