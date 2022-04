Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 21 aprile: tutti preoccupati per Chiara

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 21 aprile, di “Un posto al sole” Chiara sarà il centro di molte tensioni, il suo stato di salute preoccupa molti e ciò faciliterà gli scontri. Niko ha concesso a Micaela di tenere Jimmy per Pasqua, in fondo il bambino non aveva mai passato queste festività con la madre e lo trova un buon compromesso, tuttavia, il rientro di Jimmy porterà qualche problema. Tornato dalla vacanza con la madre Micaela, Jimmy risulta intollerante alle regole e questo crea scompiglio in casa. Un simpatico siparietto coinvolgerà Renato, il quale si troverà di fronte ad un’inaspettata situazione e andrà in crisi.

Un posto al sole, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Un posto al sole” Renato durante la fine del corso per sommelier cerca di sfuggire a Giuditta, ma la donna armata di buona volontà riesce a farlo ubriacare: al mattino Renato si sveglia senza vestiti con Giuditta al proprio fianco. Renato non ricorda nulla della serata, mentre Giuditta è molto vigile, cosa sarà realmente accaduto? Rossella viva la sua storia d’amore con Riccardo con grandi alti e bassi, decide di fidarsi, tuttavia, l’arrivo del fratello di Riccardo mette in discussione la situazione e porterà Riccardo a cedere alla tentazione e baciare Virginia. Riccardo decide pertanto di parlare con Rossella perché ha una novità proprio su Virginia, cosa succederà tra Rossella e Riccardo? Nonostante l’intervento di Marina, Roberto non si placa e rimane convinto della sua idea di vendere l’albergo, Chiara dovrà cavarsela da sola, ci riuscirà?

