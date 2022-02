Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Clara si ribella al fidanzato

È tutto pronto per una nuova puntata de Un Posto Al Sole, amata fiction di Rai Tre. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, lunedì 21 febbraio 2022, ma prima, un breve riassunto di quanto accaduto fino ad ora. Fra Franco e Angela ci sono dei grossi problemi, litigano sempre, e lui si consola con un’altra donna, anche lei in tensione con il marito. Agisce in questo modo perché è arrabbiato per l’assenza della sua donna e anche per il nervosismo di sua figlia. Ross è molto preoccupata per la salute di Corrado che sta affrontando una malattia abbastanza grave e i dottori gli hanno dato solamente qualche mese di vita. La donna dovrà affrontare la parte più complicata del suo lavoro, cioè quella di non farsi coinvolgere dai sentimenti che si possono provare davanti a certe situazioni. Renato e Raffaele devono andare al primo giorno di lezione per un corso; vedremo in seguito cosa succederà. Intanto le nozze di Franco e Angela stanno andando molto male a causa della decisione della moglie di andarsene dalla città e la loro figlia per questo è anche molto nervosa. Lui scopre che la moglie tornerà tardi a casa e quindi si arrabbia molto. Si rassegna per il fatto che non si potrà aggiustare nulla tra di loro e quindi va subito a consolarsi con Katia. Tra loro due si può notare ancora un grande sentimento, che può diventare più forte perché anche la signora sta vivendo un brutto periodo con il compagno, ma nessuno lo sapeva. Scatterà qualcosa?

Nell’ultima puntata de Un Posto al Sole abbiamo visto Rossella ancora in forte difficoltà, in quanto per lei è un brutto periodo. Prima il fatto di Riccardp e sua moglie, e poi un suo paziente: non riesce proprio a tranquillizzarsi. Il suo paziente preferito non riesce infatti a migliorare, poiché le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno e per lei sarà molto difficile non farsi coinvolgere sentimentalmente. Renato e Raffaele riusciranno a mettere da parte per un periodo le loro tensioni, in quanto si sono iscritti insieme a un corso per sommelier e nonostante la loro poca affinità, non hanno ancora litigato. Saranno pronti ad iniziare le lezioni, le quali ci faranno vedere due cognati compagni e non rivali, ma questa pace quanto durerà?

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI PER OGGI, LUNEDI’ 21 FEBBRAIO 2022: ECCO COSA ACCADRA’

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022, de Un Posto al Sole. Clara è rimasta a bocca aperta per quello che è successo e quindi si ribella alle bugie del suo fidanzato, il quale però la vuole sorprendere con una cosa che nessuno si aspettava. Nel laboratorio ci sarà una riunione e a seguito di uno scherzo, Samuel scoprirà qualcosa all’interno della casa. Viene arrestato un uomo e Thea decide di chiedere a un altro signore di aiutare il fratello a uscire dalla prigione.

Ormai la bimba pensa solamente all’ecologia, che è diventata la sua materia preferita e cerca di far fare e suo padre la raccolta differenziata. Chiara vuole fare una proposta al suo fidanzato, il quale adesso è costretto a fare una decisione importante. Anche Franco è coinvolto nel lavoro ecologico, ma pensa che il comportamento di Nunzio sia molto strano e misterioso e quindi prova a farlo parlare, anche per comprendere quale sia il vero problema.



