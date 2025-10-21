Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 22 ottobre 2025 svelano che Rosa sarà sempre più tormentata per Damiano e il fratello.

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda mercoledì 22 ottobre 2025 si concentrano non solo su Eduardo che proverà a rassicurare Rosa e Clara sull’imminente processo ma anche sulla stessa Rosa che sarà sempre più tormentata. Occhi puntati, poi, anche sul barone che, dopo aver scoperto la verità sul maggiordomo, sentendosi fortemente preso in giro, sarà pronto a vendicarsi. Come svelano gli spoiler su cosa accadrà domani, Pino pensava che la situazione con Rosa fosse finalmente rientrata e sistemata ma, a quanto pare, non sarà affatto così.

Rosa, infatti, sarà sempre più confusa e non nasconderà di non sapere come comportarsi: da una parte continuerà ad essere tormentata per i sentimenti che prova per Damiano non sapendo più cosa scegliere tra l’amore per quest’ultimo e la sicurezza che le dà Pino.

Anticipazioni Un posto al sole: il barone pronto a vendicarsi

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Eduardo si preparerà ad affrontare il processo sperando di potersi mettere tutto alle spalle. Castrese proverà a riprendersi tutto ciò che Gagliotti gli ha tolto. L’avvocato La Rocca, invece, penserà ad una strategia che potrebbe aiutare definitivamente Ferri che tuttavia, si mostrerà ancora titubante. Marina, tuttavia, proverà a convincere Roberto ad accettare la proposta del suo legale.

Il Barone Cotugno, invece, furioso con il suo maggiordomo per la presa in giro, deciderà di non chiudere gli occhi ma di vendicarsi. Guido, tuttavia, proverà a rassicurare Alfredo sulla situazione ma il barone ha cominciato ad organizzare sottobanco la vendetta nei confronti del suo fidato maggiordomo.