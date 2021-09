Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Silvia ancora con Giancarlo

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 22 settembre, della soap opera “Un posto al sole” Giulia si prepara a incontrare Manlio in carcere. Tutto questo la rende molto ansiosa e preoccupata. Una rivelazione raccolta da Franco potrebbe cambiare il corso delle indagini con una nuova pista sulla misteriosa aggressione di Susanna. Franco raggiunge Adele per raccontarle una notizia molto importante su Mauro. La donna, all’inizio, non vuole ascoltarlo, ma poi decide di sentire ciò che Franco ha da dirle, rimanendo letteralmente a bocca aperta. Silvia decide di incontrare ancora una volta Giancarlo Todisco, dimenticandosi così dell’appuntamento con Michele, che va su tutte le furie. Mariella è molto felice nello scoprire che Alberto Palladini può realmente aiutare lei e Guido a risolvere i loro problemi: l’avvocato comunica al suo assistito che potrà realmente ottenere un risarcimento danni alquanto sostanzioso.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Un posto al sole” Franco va a trovare Niko. L’uomo confida al ragazzo di aver escogitato un piano per far cadere tutti i sospetti circa un possibile coinvolgimento di Renato nell’aggressione ai danni di Susanna. Il Boschi e il figlio del Poggi iniziano quindi a condurre delle indagini parallele a quelle della polizia. Giulia, dunque, rimane molto colpita dalla sofferenza e dai problemi che affliggono Adele. La donna allora decide di offrirle il suo aiuto incondizionato. Silvia non riesce a togliersi dalla testa Giancarlo Todisco, sentendosi sempre più attratta dal suo amante. Mariella e Guido continuano a litigare. Questa volta il motivo della discussione è legato alla possibilità di assumere o meno Alberto Palladini come proprio consulente legale. Giulia, preoccupata per le sorti di Adele, decide allora di affrontare una volta per tutte Manlio.

