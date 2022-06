Un posto al sole, anticipazioni 23 giugno: Raffaele in crisi

Nella puntata di Un posto al sole di oggi, mercoledì 23 giugno, Raffaele arriva nel punto di non ritorno. Sempre più nella morsa dei camorristi, l’uomo è stato costretto anche a mentire a suo figlio Diego che l’ha colto di sorpresa in un momento intimo con Elvira. Stando alle anticipazioni, Raffaele cadrà in una profonda crisi e uscire dal baratro sarà un’impresa sempre più difficile, ora che tutto inizia a remare contro di lui. Intanto, Clara ha ricevuto la lettera del padre e anche per lei inizia un momento di grande crisi. Altrove, Michele sorprende Silvia con una decisione davvero inaspettata. E poi c’è Riccardo che cerca di accorciare ancora le distanze tra lui e Rossella, ma la ragazza ha altro per la mente: deve prepararsi a una nuova e dura sfida con Virginia.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Diego vuole separare Raffaele da Elvira

Nelle scorse puntate, dopo aver scoperto la tresca tra suo padre ed Elvira, Diego decide di fare di tutto pur di allontanarlo dalla donna, facendolo piuttosto riavvicinare ad Ornella. Altrove, Niko riceve una lettera di Tregara indirizzata a Clara ed è titubante. La domanda che lo tormenta è se ora consegnerà il messaggio alla ragazza oppure se la terrà per sé. Intanto, Silvia è appena rientrata da Bari e lo fa giusto in tempo per cercare di confortare sua figlia Rossella, immersa nei suoi tormenti amorosi: la donna è ancora indecisa se dare oppure no una seconda possibilità a Riccardo poiché teme di essere ferita di nuovo. Nel frattempo, Guido sorprende Mariella e Samuel insieme in un atteggiamento compromettente. Cosa sta succedendo davvero tra loro? La questione per Guido sarà come arginare Espedito per impedire che lo scopra, e questo potrebbe essere un bel problema.

